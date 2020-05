Goldman Sachs tritt nicht nur immer wieder als Aktionär bei Wirecard in Erscheinung, die Amerikaner covern den Titel auch. In diesem Zusammenhang hat man sich natürlich auch den vorgestern vorgelegten Prüfbericht von KPMG angeschaut. Dieser steht bei vielen Investoren und Analysten stark in der Kritik. Bei Goldman Sachs heißt es, dass es nach dem Bericht weiter Unsicherheiten gebe. Das kann den Kurs belasten, er dürfte ...