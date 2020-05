Corona: Mit Short-Position und Krisengewinner-Aktien durch die volatile Marktlage

Wie viele erfolgreiche Marktteilnehmer hat auch Thomas Hubl den Corona-Crash vor allem deshalb relativ gut überstanden, weil er sein wikifolio ">Gecko Alpha Trend following frühzeitig mit einer Short-Position abgesichert hat. Dem seit 1988 an den Aktien- und Finanzmärkten aktiven Trader war dabei Mitte Februar nahe der damaligen Rekordstände ein nahezu perfekter Einstand gelungen. Die Auflösung dieser Hedge-Position erfolgte im Nachhinein zwar rund drei Wochen zu früh. Die ersten gut 1000 Punkte Kursverlust im DAX wurden damit aber gut kompensiert, bevor in der ersten März-Hälfte mit fast 28 Prozent trotzdem der bislang größte Drawdown des im Herbst 2013 eröffneten wikifolios folgte.



Weil der sich als „Positionstrader und Investor“ bezeichnende Hubl in dieser Zeit aber auf viele potenzielle Krisengewinner setzte und denen auch bei deutlich fallenden Kursen die Treue hielt, konnte sich der Kurs des wikifolios bereits deutlich von den Tiefs lösen. Unter dem Strich steht so aktuell eine durchschnittliche jährliche Performance von gut 16 Prozent, was in der Summe zu einem Kursplus von 164 Prozent geführt hat. Als Ziel gibt der Trader an, „in jeder Marktlage eine positive Jahresrendite“ erzielen zu wollen. Bislang ist das nur im Jahr 2018 nicht gelungen.



Der Trend ist auch sein Freund



Die Zusammensetzung des aktuell zu 72 Prozent aus Aktien und zu 28 Prozent aus Cash bestehenden Portfolios richtet sich nach den von Hubl analysierten Trends, die er anhand von Trendbestimmungsindikatoren, Trendbestätigungsformationen, Trendwendeformationen und Trendfolgemodellen sowie Zeitzyklen „frühzeitig erkennen und umsetzen“ will. In das Zertifikat auf das wikifolio ">Gecko Alpha Trend following haben Anleger rund 24.000 Euro investiert.