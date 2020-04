PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche haben Investoren am Donnerstag Kursgewinne eingestrichen. Am Freitag findet wegen des Feiertags 1. Mai an fast allen großen europäischen Börsen kein Handel statt. Nach den jüngsten Gewinnen des Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 büßte dieser 2,27 Prozent auf 2927,93 Punkte ein. Auf Wochensicht steht damit dennoch ein Aufschlag von gut vier Prozent zu Buche, auf Monatssicht von gut fünf Prozent. Vom Crash-Tief von Mitte März beläuft sich die Erholung gar auf 27 Prozent.

Auch neue Unterstützung seitens der Europäischen Zentralbank in der Corona-Krise konnte Anleger am Donnerstag nicht mehr zu Käufen bewegen. Die Notenbank legte ein neues Kreditprogramm auf, über das sich die Geschäftsbanken günstig bei der Notenbank refinanzieren können. Doch das half den Kursen nicht mehr aufwärts, im Gegenteil: Der europäische Bankenindex war mit minus 4,5 Prozent der größte Verlierer unter den Sektoren.