Der Fokus im Edelmetallbereich liegt derzeit auf Gold. Silber steht in dessen Schatten und es ist fraglich, ob Silber bereits kurzfristig aus diesem heraustreten dann. Die zunächst stark angelaufene Erholung des Silberpreises als Reaktion auf die im Februar und März erlittenen Preisrückgänge ist mittlerweile in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Die Frage stellt sich mit Blick auf die aktuelle Gemengelage, ob Silber den Faden der Erholung wieder aufnehmen und weiter nach oben vorstoßen kann oder aber eben jenen Faden verlieren und wieder nach unten abdrehen wird.

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich nicht die erhoffte Aufwärtsdynamik eingestellt. Rückblick. In der Kommentierung vom 30.03. hieß es unter anderem „[…] Mit großer Dynamik erholte sich Silber zunächst und erreichte zügig den Bereich 14+ US-Dollar, doch seitdem ist etwas die Luft raus. Zum einen dürfte das an dem Umstand liegen, dass die erste Phase eine Reaktion auf die extrem überverkaufte Lage gewesen sein könnte und zum anderen trifft Silber nun auf massive Widerstände. Aus charttechnischer Sicht weist das Edelmetall ganz klar Ansätze einer V-Trendwendeformation auf, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass Silber nachlegen muss, um dieses Szenario weiter am Laufen zu halten. Wir hatten zuletzt an dieser Stelle das Gold-Silber-Ratio thematisiert. Zum damaligen Zeitpunkt lag dieses bei 120 und damit jenseits von Gut und Böse. Aktuell hat es sich auf knapp 112 reduziert, liegt damit aber noch immer weit ab irgendwelcher Durchschnittswerte. Noch einmal zu Erinnerung: Das letzte Mal, dass das Gold-Silber-Ratio vor der aktuellen Phase dreistellig notierte, war Anfang 1991. […] Damit sich das aktuelle Erholungsszenario weiter manifestieren kann, muss Silber die nächsten Widerstände bei 14,8 US-Dollar, 15,0 US-Dollar und 15,6 US-Dollar erfolgreich attackieren. Auf der Unterseite gilt unverändert: Ein Rücksetzer unter 12,0 US-Dollar muss verhindert werden.“



Und genau dieses Widerstandscluster 14,8 US-Dollar bis 15,6 US-Dollar verhinderte den Befreiungsschlag. Die Erholung bei Silber lief sich fest. Nach oben ging nicht mehr viel, von einem zunächst durchaus vielversprechend angelaufenen Versuch einmal abgesehen. Auf der Unterseite passierte aber auch nicht wirklich viel, denn nennenswertes Abwärtsmomentum hat sich bislang nicht eingestellt.

Die Seitwärtsbewegung der letzten Handelstage könnte darauf hindeuten, dass sich Bewegungspotential aufbaut und es nur noch eines Auslösers bedarf, damit sich dieses entlädt. Die Richtung ist Stand heute aber offen. So ganz haben wir uns allerdings noch nicht von dem Szenario einer Fortsetzung der Erholung verabschiedet. Unter fundamentalen Aspekten und gemessen am Gold-Silber-Ratio, das noch immer bei etwa 112 liegt, wäre eine Reduzierung der Unterbewertung bzw. des Gold-Silber-Ratios vor dem Hintergrund einer weiteren Erholung des Silberpreises aus unserer Sicht durchaus möglich. Aus charttechnischer Sicht würde der Ausbruch aus dem Cluster – idealerweise als dynamische Bewegung über die 15,6 US-Dollar hinweg vorgetragen – ein mögliches Startsignal dahingehend liefern. Doch der Weg auf der Oberseite ist durch zahlreiche Widerstände verstellt. Eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie wäre ein weiterer wichtiger Meilenstein. Aktuell verläuft diese im Bereich von 17,0 US-Dollar.

Gleichzeitig gilt es natürlich, die Risiken auf der Unterseite nicht außer Acht zu lassen. Bereits ein Rücksetzer unter die 14,8 US-Dollar würde ein ernstzunehmendes Warnzeichen liefern und die „Falltür“ in Richtung 14,0 US-Dollar öffnen...