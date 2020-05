SNP senkt Prognose für 2020 wegen Pandemie-Folgen

Die Heidelberger SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat heute Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt. Beim Umsatz meldet das Unternehmen einen Anstieg von 28,8 Millionen Euro auf 34,4 Millionen Euro. „Dies geht zu einem großen Teil auf eine deutlich gestiegene Nachfrage im Geschäftsbereich Software zurück”, so SNP am Donnerstag. Investitionen in den Ausbau der Kapazitäten haben das Ergebnis des IT-Konzerns aber ...