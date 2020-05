Die Deutsche Telekom wird ihre Hauptversammlung am 19. Juni in virtueller Form durchführen. Die Aktionäre sollen dort auch über die Dividende entscheiden. Die Telekom weicht von ihrem Plan nicht ab, sie will 0,60 Euro je Aktie ausschütten. Das ist eine Dividendenrendite von 4,6 Prozent.Für Investoren ist das eine gute Nachricht, werden bei vielen anderen Gesellschaft die Dividenden derzeit gekürzt oder ganz gestrichen. Dies ...