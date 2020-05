Bei der Deutschen Bank steht vom 31. Juli zum 1. August 2020 ein Wechsel auf dem Chefposten für das Asien-Pazifik-Geschäft der Bank an. Werner Steinmüller, der den Bereich aktuell leitet, wird Ende Juli in den Ruhestand gehen. „Werner Steinmüller hat in seinen fast 30 Jahren bei der Deutschen Bank wesentliche Teile des Konzerns mitgeprägt. Sowohl die Transaktionsbank, die er lange Zeit geleitet hat, als auch das zuletzt von ihm ...