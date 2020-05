Im Aufsichtsrat von windeln.de wird es nach der Hauptversammlung am 24. Juni Veränderungen geben. Willi Schwerdtle und Edgar Lange werden ihre Ämter nach der Hauptversammlung niederlegen. Schwerdtle ist derzeit Vorsitzender des Aufsichtsrats. Sowohl Lange als auch Schwerdtle sind seit März 2015 Mitglieder des Gremiums.Da es nach der Kapitalerhöhung am Jahresanfang Änderungen in der Eigentümerstruktur gibt, verlassen die ...