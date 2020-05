Cryptology Asset Group geht an die Börse Düsseldorf

In der kommenden Woche soll die Aktie der Cryptology Asset Group ihre Premiere an der Börse feiern. Geplant ist die Erstnotiz im Freiverkehr der Börse Düsseldorf. Der erste Handelstag wird vermutlich der 5. Mai sein. Begleitet wird der Börsengang von der Small & Mid Cap Investmentbank. Die Börse Düsseldorf hat einen entsprechenden Antrag auf Einbeziehung der Aktien in den Handel genehmigt.Cryptology Asset Group sitzt in ...