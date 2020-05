Amundi Austria mit neuem CEO: Tavazzani folgt auf Kretschmer

Amundi ernennt Gabriele Tavazzani zum CEO von Amundi Austria

Gabriele Tavazzani tritt die Nachfolge von Werner Kretschmer an, der aus persönlichen Gründen beschlossen hat, das Unternehmen zu verlassen. Laut Unternehmensangaben soll Werner Kretschmer Amundi Austria weiterhin als Berater erhalten bleiben.

Gabriele Tavazzani wurde mit Wirkung zum 1. Mai 2020 zum Chief Executive Officer der Amundi Austria GmbH ernannt, wo er bereits seit Mai 2018 als Deputy Chief Executive Officer tätig war. Davor war er Chief Executive Officer – President of the Management Board und Chief Investment Officer von Amundi Polska TFI S.A. (2015-2018) und verantwortlich für die Entwicklung der Aktivitäten von Amundi in Polen.