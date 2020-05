Unsere letzte Kommentierung an dieser Stelle überschrieben wir mit „Ist das Tal bereits durchschritten?“. Obwohl diese Frage in Bezug auf Kupfer noch immer nicht abschließend beantwortet werden kann, so gilt es doch, die Fortschritte in den letzten Handelstagen zu bewerten.

Rückblick: In der betreffenden Kommentierung vom 20.04. hieß es unter anderem „[…] Kupfer brachte den Abverkauf schließlich knapp oberhalb der (psychologisch wichtigen) Marke von 2,0 US-Dollar zum Stehen. Die aktuell noch zu beobachtende Erholung vollzog sich von Beginn an eher gemächlich. Zuletzt konnte Kupfer immerhin über die 2,30 US-Dollar vorstoßen. Aus charttechnischer Sicht ist das Ganze jedoch noch ein Muster ohne Wert. Die Bodenbildung würde entscheidend vorankommen, sollte das Comeback oberhalb von 2,52 US-Dollar gelingen. Das bullische Kreuzen der 200-Tage-Linie (verläuft aktuell im Bereich von 2,60 US-Dollar) wäre ein weiteres wichtiges Signal. Kurzum: Die aktuelle Erholung sorgt unter charttechnischen Aspekten für eine gewisse Entspannung der Lage. Gewonnen wurde allerdings noch nichts. Um die Bodenbildung voranzubringen, muss Kupfer die 2,52 US-Dollar überwinden. Insgesamt bleibt die Lage aus unserer Sicht fragil. Rückschläge in der Entwicklung der Pandemie könnten noch einmal die Unterseite und damit den Bereich 2,1 / 2,0 US-Dollar in Bedrängnis bringen.“

Nun steht noch immer das Comeback des Kupferpreises oberhalb der aus charttechnischer Sicht wichtigen Zone um 2,52 US-Dollar aus, doch das Industriemetall verstand es zuletzt, sich oberhalb von 2,30 US-Dollar festzusetzen.

Dabei ignoriert Kupfer die aktuell schwachen Konjunkturdaten (an dieser Stelle sei unter anderem auf die aktuellen Daten zum US-BIP verwiesen) und honoriert stattdessen die Aussicht auf weitere Lockerungen und das Bemühen der Notenbanken und Regierungen dieser Welt, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie mit diversen Stimulierungsmaßnahmen zu mildern. Zuletzt stießen sowohl die Bank of Japan (zu Wochenbeginn) und die US-Notenbank (am gestrigen Mittwoch) ins gleiche Horn. Damit folgt Kupfer der Interpretation der Aktienmärkte.

Obwohl Kupfer noch nicht die 2,52 US-Dollar (noch besser wäre ja ein Ausbruch über die 2,60 US-Dollar) überwinden konnte, hat sich das Chartbild weiter aufgehellt. Zum einen setzte sich das Industriemetall oberhalb seiner 38-Tag-Linie fest. Zum anderen hat sich der Bruch des steilen Abwärtstrends (rot dargestellt) manifestiert, sodass eine weitere Hürde gemeistert werden konnte.

Kurzum: Ein wenig Zuversicht ist zurückgekehrt. Kupfer muss nun jedoch den Sprung über die 2,52 US-Dollar bzw. 2,60 US-Dollar vollziehen, um die Bodenbildung weiter voranzubringen. Mit der jüngsten Erholung wurde bereits einiges vorweggenommen, nun müssen die eingeleiteten Maßnahmen greifen und die Konjunktur eher früher als später wieder auf die Beine helfen… Um das aktuelle Erholungsszenario bei Kupfer am Laufen zu halten, sollte es auf der Unterseite nicht mehr unter die 2,25 US-Dollar gehen.