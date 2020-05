Dementsprechend wurden unsere Aussagen als Mischung aus Blasphemie und Majestätsbeleidigung angesehen. Eine sachliche Diskussion war oft nicht mehr möglich. Es ist für viele Irrwitzig überhaupt nur zu denken die Metalle könnten gerade in dieser Phase korrigieren.

Wir haben es seit Monaten alleine auf weiter Flur angekündigt die Metalle werden korrigieren. Sie werden stark korrigieren und wir werden entsprechend Nägel mit Köpfen machen. Die restliche Medienlandschaft, Analysten, Endzeitpropheten aber auch gut 80%-90% der in Metalle investierenden Anleger sehen den Preis von Gold und Silber noch nie so stak für eine Rallye gerüstet wie aktuell. Es gebe keine physischen Metalle mehr zu kaufen. Die schier unendliche Geldschwemme der Notenbanken in Verbindung mit der Corona Krise und allgemein starker Verunsicherung, bilde ein Traum Umfeld für die Edelmetalle um durch die Decke zu gehen.

Warum ist das so? Jahrelang wurde den Anlegern ein falsches Set an Glaubenssätzen als Wahrheit verkauft. Anleger glauben finanzmärkte werden nachhaltig von Angebot und Nachfrage und Wirtschaftsdaten angetrieben. Das ist für uns eine reine Illusion.

Das ist in großen teilen nicht einmal bewusste Täuschung. Auch die meisten Analysten sehen das Umfeld in den Metallen als super bulisch an.

Eine kleine Exkursion in die Vergangenheit. Wenn Sie lange genug dabei sind, werden sie sich noch gut an 2011 erinnern. Gold und Silber erreichten nach einer parabolischen Aufwärtsbewegung jeweils ihr All Time High und markierten gleichzeitig das Ende Ihres jahrelangen Bullenmarktes.

Zu dieser Zeit begannen wir bärisch zu werden und unsere Kursziele bei Gold nahe der 1000$ zu setzen. Der Gesamtmarkt ging von einer kurzen Korrektur aus, welche uns nach Abschluss auf Preise jenseits von 2500$ im Gold und 50$ die Unze im Silber bringen würden.

Fundamental hieß es auch damals, sei es ein Traum Umfeld für Metalle. gigantische Geldmengenausweitung der Federal Reserve (QE2,QE3), Russland und China kauften große Mengen physisch und stockten Jahr für Jahr weiter auf. In den Jahren darauf folgte 2014 folge der Krim Konflikt, In Nord-Afrika machte ein Land nach dem anderen mit der Amerikanischen Vorstellung von Demokratie Bekanntschaft.

Nichts davon zeigte auch nur irgend eine Wirkung. Auch damals glaubten alle die Märkte ergeben keinen Sinn, alles sei Manipuliert weil die eigene Erwartung nicht eintraf. Und jeder der eine andere Meinung als die über-bullische hat, ist ein Feind der Metalle und gehört zum Kreis der Verschwörer.