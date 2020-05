Sparen und Anlegen in Zeiten der weltweiten Corona-Krise

Alte Gewissheiten und Sicherheiten treffen nicht mehr zu

Alte Gewissheiten und Sicherheiten treffen plötzlich nicht mehr zu. Hatten wir in Deutschland doch eben noch eine so niedrige Arbeitslosenquote wie selten zuvor, fürchten plötzlich viele um ihre Existenz. Ganze Wirtschaftszweige sind unter der Corona-Krise zusammengebrochen und werden sich so schnell nicht erholen. Konzerne wie die Lufthansa, einst absolut stabiler Pfeiler der Wirtschaft, müssen um ihren Fortbestand fürchten. Der gesamte Tourismussektor samt Kreuzfahrtindustrie ist komplett zusammen gebrochen. Daran hängen die Jobs von tausenden von Menschen. Flugbegleiter, Piloten, Gastronomen, Hoteliers, Köche und Kellner blicken ebenso in eine düstere Zukunft wie viele mittelständische Unternehmen und Zulieferbetriebe. Eben war man sich noch einer prosperierenden Zukunft gewiss und nun plötzlich die große Leere und Ungewissheit.

Einerseits Stillstand, andererseits große Überlastung

Ein Teil der Bevölkerung ist zum absoluten Stillstand verdammt oder zum Home-Office, was gerade für Eltern kleiner Kinder das absolute Chaos bedeutet und effizientes Arbeiten fast unmöglich macht. Ein wieder anderer Teil ist nun gezwungen, mehr zu arbeiten denn je. Das trifft in vielen Fällen für all jene zu, die im Gesundheitswesen, in der Pflege, in der Logistikbranche, im Lebensmittelhandel oder auch bei Lieferdiensten beschäftigt sind. Verunsicherung herrscht jedoch auch bei jenen, deren Arbeitsplätze sicher sind, müssen Sie doch mehr als andere fürchten, sich mit Covid-19 zu infizieren. Keiner weiß, wie er selbst auf das Virus reagieren wird. Eine Veränderung im Verhalten der Deutschen ist jetzt schon belegt. Die Deutschen sparen mehr als vor der Krise.