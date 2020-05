Ziemlich sicher: Der 4. Mai wird weiteres Wachstum bei Disney+ bringen!

Walt Disney (WKN: 855686) ist in einem Geschäftsbereich derzeit noch immer auf Wachstumskurs: dem Streaming. Mit seiner neuen und ca. ein halbes Jahr alten Plattform Disney+ konnte der Micky-Maus-Konzern unlängst die Marke von 50 Mio. Abonnenten hinter sich bringen . Das lässt zumindest wahrscheinlich werden, dass die ursprünglichen Ziele für das Ende des Jahres 2024 noch in diesem Jahr erreicht werden.

Dabei sollten sich Investoren jetzt womöglich ein Datum im Kalender rot anstreichen: den 4. Mai. An diesem Tag sollte der Streaming-Dienst wohl weiteres Wachstum erreichen können, denn es gibt ein noch relativ neues Highlight in einem starken Franchise.

Yep, das ist der Star-Wars-Tag

Der 4. Mai hat für ein Franchise aus dem Micky-Maus-Konzern eine große Bedeutung: nämlich für Star Wars. May the Fourth klingt nämlich verdächtig nah an May the Force (be with you), also möge die Macht mit dir sein. Und die Macht wird vermutlich an diesem Tag gleichsam mit Disney sein.

Wie wir mit Blick auf die Neuigkeiten bei Disney+ nämlich feststellen können, wird an diesem Tag der neueste Teil der Star-Wars-Saga veröffentlicht und für die Abonnenten zugänglich werden. Sprich, der Film Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers wird an diesem Tag für die zahlenden Abonnenten verfügbar. Definitiv ein Highlight in der noch jungen Historie des Dienstes.

Solche starken Highlights aus bekannten Franchises dürften eine große Reichweite haben. Gerade zögernde Abonnenten, die noch nicht so recht wussten, ob sie sich Disney+ jetzt schon holen sollen, werden hierdurch vermutlich noch einmal einen Kick erhalten. Und wohl zugreifen, um diesen neuen Film jetzt bequem von der Couch aus ansehen zu können.

Es sind die starken Franchises, von denen die Magie ausgeht

Die starken Franchises und die vielen Inhalte des Maus-Haus sind und bleiben dabei ein Erfolgsgarant von Disney+. Immer wieder kann das Unternehmen in seinen Fundus greifen und weitere Highlights für die Abonnenten bereitstellen. Und diese natürlich auch werbeintensiv verwenden, um die Reichweite und die Nutzerbasis zu erhöhen.

Ob das immer Neuigkeiten sein müssen? Klar, diese haben stets eine gewisse Reichweite. Allerdings können das auch Klassiker sein, die hier verwendet werden und in einem Gesamtpaket für viel Interesse sorgen können. Walt Disney hält schließlich noch einige Highlights zurück. Auch wenn Klassiker schon vorhanden sind.