Börse Daily am Sonntag mit DAX, Bayer, Tesla, Munich Re, Paypal, Euro-Bund Future, Deutsche Telekom, Commerzbank

die Marktteilnehmer feierten in den vergangenen Tagen schon mehr oder weniger das Ende der Corona-Pandemie. So zog der DAX zur Wochenmitte nach einer Nachricht der US-amerikanischen Biotech-Konzerns Gilead über die Marke von 11000 Punkten an, nachdem das Unternehmen auf positive Daten in einer Studie zum möglichen Einsatz des eigentlichen Ebola-Medikamentes Remdesivir hingewiesen hatte.

Die Aktie wurde daraufhin vom Handel ausgesetzt. Damit zeigt sich deutlich, dass die Mehrheit der Akteure mittlerweile vom raschen Ende der Pandemie sowie von eher mäßigen und schnell auszugleichenden Schäden auf die Wirtschaft ausgeht. Mit der Nachricht von Gilead ging nebenbei etwas unter, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal annualisiert um 4,8 Prozent eingebrochen war.