Gastartikel: Schlussakkord zu... Über den Boulevard in den Papierkorb, wo es ziemlich behaglich zu sein scheint - Dritter Teil des Essays über die Gegenwart und Zukunft der deutschen Finanzpresse

Vor einiger Zeit betrat dieses Blog Neuland, denn zum ersten Mal veröffentliche ich hier einen Gastartikel , der nicht aus meiner Feder stammte.Heute findet der Artikel "" und seine Fortsetzung " Und weiter geht's... über den Boulevard in den Papierkorb - Eine Fortsetzung des Essays über die Gegenwart und Zukunft der deutschen Finanzpresse " einen weitere - und letzte - Fortsetzung und erneut ist für den Inhalt alleine der Autorverantwortlich.

Auch in diesem Essay widmet Stephan Gemke sich der Frage nach "Paid Content" bzw. dem zunehmenden Anspruchsdenken, alles jederzeit zu bekommen und einfordern zu können und das - selbstverständlich - immer kostenlos. Ein Plädoyer im Sinne von "darf sich Leistung auch wieder lohnen?" und gegen die in unserer Konsumgeilgesellschaft immer weiter um sich greifende "Geiz-dich-dumm-Mentalität". Und wie auch in den beiden Essays zuvor widmet sich Stephan Gemke der medialen Berichterstattung zuund hier insbesondere der Vorgänge um die Sonderprüfung durch KPMG.Da ich die grundsätzliche kritische Richtung des Essays teile, musste ich nicht lange überlegen, auch diesen Artikel auf meinem Blog zu veröffentlichen und hier(mit) die konstruktive Diskussion weiterzuführen.