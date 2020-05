Seehofer: Vom scheinbaren Rebellen zum Altenteiler

»Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stellt sich gegen eine vorschnelle Wiederaufnahme des Reisebetriebes zwischen Deutschland und Österreich. „Solange das Virus keinen Urlaub macht, müssen auch wir uns mit unseren Reiseplänen beschränken – so verständlich der Wunsch für die Menschen und die Tourismusbranche auch ist.“« Spiegel online berichtet, was Horst Seehofer der Bild am Sonntag gesagt hat.

Ein Beitrag von Dr. habil. Aloysius Hingerl.