Roche will Coronatest auf den Markt bringen jedoch läuft der nur auf den Roche eigenen Geräten. Gut für den Pharmahersteller, schlecht für Endnutzer die eine schnelles Ergebins brauchen. Da kommt aber dann MedMira ins Spiel. Bei sogenannten Point-of-Care-Untersuchungen, haben diese den Vorteil, dass die Ergebnisse bereits nach kurzer Zeit vorliegen, da zum einen der Transport der Proben zu einem spezialisierten Labor entfällt und zum anderen keine Rücksicht auf die zeitlichen Abläufe des Labors genommen werden muss. Die so genannte Turn-around-Time (TAT), also die Zeit, die verstreicht, bis das Ergebnis vorliegt, beträgt häufig zwischen 5 und 15 Minuten. Sie liegt somit deutlich unter der selbst unter optimalen Bedingungen erzielbaren TAT im Zentrallabor. (siehe Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Point-of-Care-Testing) Genau das ist der Vorteil von MedMira! Die TAT liegt bei MedMira´s Test bei unter 1 Minute und ein Transport ins Labor oder ein teures Zusatzgerät braucht es nicht. Der Test ist zu +99% korrekt! MedMira ist genauso wie Roche im Zulassungsverfahren bei der FDA und gleichzeitig auch in der EU.