FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag zu Handelsbeginn leicht gestiegen. Am Morgen stieg der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,03 Prozent auf 174,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,57 Prozent.

Die Verunsicherung an den Finanzmärkten hat zuletzt wieder zugenommen. Händler verweisen auf eine wieder verschärfte Rhetorik der US-Regierung in Richtung China wegen der Corona-Krise. Das habe Sorgen in puncto eines erneuten Hochkochens des Handelsstreits geweckt. In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China scharf für den Umgang mit der Corona-Krise kritisiert. Laut US-Außenminister Mike Pompeo gingen die Geheimdienste "signifikanten" Belegen nach, dass das Virus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan stamme. Chinesische Staatsmedien wiesen hingegen Vorwürfe der US-Regierung über Vertuschung in der Corona-Krise und den Ursprung des Virus als "grundlose Beschuldigungen" zurück.

Am Vormittag wird der Sentix-Konjunkturindex für die Eurozone veröffentlicht. Die Umfrage könnte einen Hinweis auf die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Wirtschaft im Monat Mai geben. Zudem steht der Einkaufsmanagerindex für die Industrie der Eurozone auf dem Programm. Es handelt sich allerdings um die zweite Schätzung des viel beachteten Konjunkturindikators. Beachtet werden dürften vor allem die Daten aus Italien und Spanien, da hier keine Erstschätzung durchgeführt wurde. Beide Länder sind besonders hart von der Corona-Krise betroffen. Zu Handelsbeginn legten die Renditen italienischer Staatsanleihen deutlich zu./jsl/ssc/jha/