Am kommenden Donnerstag, den 7. Mai werden die Q1 Zahlen des Industriegase- und Engineering-Unternehmen Linde plc präsentiert und die Frage beantwortet, wie CEO Stephen Angel den Konzern durch die Corona-Krise steuert. Eine Perle in Zeiten wie diesen ist der Bereich Healthcare, weil er weitgehend von der Konjunktur unabhängig ist und eventuell in der Krise gewachsen sein könnte. Aktuell steuert dieser Bereich rund 18 % zum Gesamtumsatz bei. Aktienrückkäufe in der Höhe von 5,3 Milliarden Euro in den nächsten Jahren sollen ebenfalls stabilisieren und die Zahlung von Negativzinsen für nicht einsetzbare Finanzmittel verhindern. Das Rückkaufprogramm wurde auch in der Corona-Krise bis einschließlich 20. März durchgeführt und auf der Unternehmenshomepage veröffentlicht. Weiters sollen Synergien von 1,1 Milliarden Euro durch die Fusion mit Praxair gehoben werden.

.

Zum Chart

.

Aktuell hat sich der Aktienkurs von Linde nach dem Abverkauf in einer Range eingependelt, deren Preisniveau auch schon im Mai 2019 in dieser Höhe gegolten hat. Grundsätzlich wäre die Erlösstruktur von Linde gut diversifiziert, sie ist aber gegen einen generellen und globalen shut down genauso anfällig wie der Gesamtmarkt. Aufkeimende Ängste über eine prolongierte Krise führten am vergangenen Donnerstag auch bei Linde zu einem ordentlichen Abverkauf in der Höhe von 3,69 %, der an der Wallstreet am 1. Mai mit knapp minus 2 % fortgesetzt wurde. Hält das negative Momentum an, ist ein weiterer Rückgang bis zum Level von 155,66 Euro denkbar. Nachdem beinahe die ganze Welt an einem Wirkstoff gegen Covid 19 forscht, sind medizinische Durchbrüche ebenso wahrscheinlich, wie das Aufflammen einer zweiten Welle. Charttechnisch ist der Rebound aber noch nicht abgeschlossen und bietet Potential nach oben bis zum Widerstand bei 181,79 Euro. In Summe sprechen die Argumente für eine Long-Strategie.