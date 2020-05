Wirecard – was bedeuten die Abstufungen?

Liebe Leser, auch heute setzen wir uns im Börsenbrief neben dem DAX-Wochenauftakt und einigen Trades, der aktuellen No-Fee-Liste, konkreter DAX-Leitschnur, Research und Hintergründen sowie Videos auch mit Wirecard auseinander. Was bedeuten die zahlreichen Abstufungen der Analysten? Ist ein Abstufen von Kaufen auf neutral eher ein eigentliches verkaufen? Gibt es Vorwürfe des Betrugs? Und wie sehen wir die Aussichten für Wirecard? Was passiert an der 80-Euro-Marke und was kann man speziell ab 17 Uhr diese Woche wieder all abendlich traden und probieren? Wir erläutern alles im Börsendienst heute ab 9 Uhr - testen oder abonnieren Sie uns gerne hier. Auf eine erneut erfreuliche Börsenwoche im Trading und Investieren Euer TEAM Feingold Research