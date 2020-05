Experten sind sich einig, dass mehr getestet werden muss – nicht nur, um zu ermitteln wer akut erkrankt ist, sondern auch, um zu erfahren wer den Virus schon hatte und möglicherweise immun ist. Das interessiert vor allem im Gesundheitswesen an vorderster Front. Aber auch große Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter schützen wollen, haben ein Interesse daran zu wissen, wer wie eingesetzt werden kann.

COVID-Tests könnten vor diesem Hintergrund noch über einen langen Zeitraum erforderlich sein. Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA sucht deshalb händeringend nach geeigneten, zertifizierten Laborkapazitäten. Das US-Labor von von Stagezero Life Sciences Ltd. (TSXV: SZLS; FRA: 61N) dürfte aus diesem Grund auf absehbare Zeit durch Tests auf COVID-19 beansprucht werden. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, haben Institutionen aus dem Gesundheitswesen und große Arbeitgeber ein „anfängliches Interesse“ an 250.000 Tests angemeldet. Stagezero bietet sowohl die PCR-basierte Nukleinsäuretests als auch qualitative Antikörpertests an. Quantitative Antikörpertests sollen hinzukommen, sobald sie vollständig validiert und genehmigt sind.