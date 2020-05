Nachdem das Wertpapier des Sportartikelherstellers bei 317,45 Euro zu Beginn dieses Jahres noch einen Rekordstand vermelden konnte, stürzte das Papier in den darauf folgenden Wochen regelrecht ab und markierte Mitte März einen Tiefstand von 162,20 Euro. Erst in diesem Bereich konnte eine Stabilisierung gelingen, anschließend drehte der Kursverlauf gen Norden ab und erlaubte es Adidas wieder bis auf 229,00 Euro zuzulegen. Damit touchierte der Wert den EMA 50 auf Tagesbasis, konnte sich aber über der markanten Hürde von rund 220,00 Euro nicht mehr nachhaltig absetzen. Gegen Ende April wurde schließlich die letzte Aufwärtsphase eindeutig verlassen und führte zu einem Zwischentief bei 197,20 Euro. Heute kämpft das Papier um genau diese Unterstützung, angesichts der Entwicklung an den weltweiten Börsen dürfte dieses Niveau jedoch nicht mehr lange halten.