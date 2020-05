NanoRepro setzt auf neuen Corona-Schnelltest

Nachdem die m:access-notierte NanoRepro das Jahr 2019 mit roten Zahlen abgeschlossen hat, soll 2020 den Sprung in die Gewinnzone bringen. Dabei setzt das Unternehmen vor allem auf einen neuen Corona-Schnelltest, bei dem die Markteinführung aber aufgrund von Lieferproblemen durch Exportbeschränkungen in China verzögert wurde. Ende der Woche solle nun die Auslieferung an professionelle Kunden wie Ärzte, Krankenhäuser oder ...