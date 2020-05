Wohnungsmarkt in Coronazeiten: Project-Gruppe sieht noch keine Krisensignale im Neubau-Segment

Die Project-Gruppe legt ihre aktuelle Marktanalyse zum Wohnungsneubau im ersten Quartal vor. Demnach können sich die Branche, aber auch investierte Anleger, erstmal entspannen: Corona zeigt noch keine Auswirkungen.

Immobilieninvestments gelten vielen Anlegern als sichere Bank. Insbesondere in den Metropolregionen versprachen Wohnimmobilien lange Zeit attraktive Wertsteigerungspotenziale. Steigende Kaufpreise und hierdurch befürchteter Renditedruck sowie nicht zuletzt der im Januar beschlossene Mietendeckel für Berlin drohten allerdings, die Party am Immobilienmarkt zu stören. Viele Anleger sehen auch in der Corona-Pandemie Gefahren für die Assetklasse. Doch stimmt das? Für das Neubau-Segment kann die Project-Gruppe die Befürchtungen aktuell ausräumen.