FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag wenig verändert. Im Mittagshandel notierte der Euro-Bund-Future um 0,03 Prozent höher bei 174,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,58 Prozent.

Die Verunsicherung an den Finanzmärkten hat zuletzt wieder zugenommen. Händler verweisen auf eine schärfere Rhetorik der US-Regierung in Richtung China wegen der Corona-Krise. Ein erneute Zuspitzung des Handelsstreits wird befürchtet. In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China scharf für den Umgang mit der Corona-Krise kritisiert.