Covid-19 legt Nachhaltigkeitsmängel auf Länderebene offen

Auf Grundlage von Daten, die in das Country Sustainability Ranking (CSR) einfließen, welches die Charakteristika von 150 Ländern in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) analysiert, zeigt der Report, wie wenig vorbereitet viele Länder waren, als die Krise im März globale Ausmaße annahm.

„Das Coronavirus hat in vielen Ländern zu verheerenden Auswirkungen geführt“, sagt Max Schieler, Verfasser des Sonderreports „Covid-19 and ESG data: spotting the cracks before the quake“. “Doch viele der strukturellen Schwächen, die die Krise verschärft haben, waren bereits in den ESG-Daten der einzelnen Länder erkennbar.”