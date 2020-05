Im ersten Quartal sinkt der Umsatz bei Palfinger um fast 11 Prozent auf 393 Millionen Euro. Das entspricht den Markterwartungen. Im Vorjahr lag der Umsatz auf einem Rekordniveau. Doch in diesem Jahr macht sich Corona in den Zahlen bemerkbar. Zunächst spürte Palfinger dies in China, ab Mitte März war auch das Geschäft in Europa betroffen.Das EBIT sinkt zum Jahresauftakt um 26,5 Prozent auf 31,4 Millionen Euro Der Konsens stand ...