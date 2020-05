Medios hat am Montag Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt und zugleich die Prognose für 2020 bestätigt. Man wolle in diesem Jahr inklusive der im März 2020 erfolgten Akquisition der Kölsche Blister GmbH einen Umsatz zwischen 610 Millionen Euro und 670 Millionen Euro erzielen, kündigen die Berliner an. Auf EBITDA-Basis solle der operative Gewinn zwischen 19,5 Millionen Euro und 22,5 Millionen Euro liegen, vor Steuern will ...