^ EQS Group-News: Bellevue Asset Management AG / Schlagwort(e): Marktbericht Bellevue Asset Management AG: Wo sich defensive Werte in turbulenten Zeiten finden

Bellevue Asset Management AG: Wo sich defensive Werte in turbulenten Zeiten finden

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung vom 4. Mai 2020



Wo sich defensive Werte in turbulenten Zeiten finden



Der asiatische Gesundheitsmarkt steht vor einem neuen Wachstumsschub. Nicht nur Japan hält sich weiterhin an der Spitze der Technologieführerschaft, sondern auch China wird dank konsequenter Reformen der Regierung zum neuen Innovationslabor im Gesundheitswesen. Insbesondere chinesische Gesundheitsfirmen dürften gestärkt aus der Coronakrise hervorgehen. Die Portfoliomanager Oliver Kubli und Remo Krauer von Bellevue Asset Management haben die vielversprechendsten Anlageopportunitäten im Visier.

Asien war der Ausgangspunkt der globalen Coronakrise. Für den Gesundheitssektor in der Region ist die Covid-19-Pandemie aber zugleich der Katalysator für digitale Technologien. Unternehmen aus dem chinesischen Internet-Healthcare-Sektor wie Ping An Healthcare und Alibaba Health konnten während des Lockdowns in China deutlich höherer Online-Konsultationen verzeichnen. Somit wurde der Digitalisierungstrend im Gesundheitswesen weiter beschleunigt.



Defensive Qualitäten in Börsenturbulenzen

Unsere regionalen Strategiefonds BB Adamant Asia Pacific Healthcare und BB Adamant Emerging Markets Healthcare (80% Asia Exposure) haben sich sowohl absolut als auch im Vergleich zum breiten Markt seit Jahresbeginn (Stand Ende April) sehr erfreulich entwickelt. Die beiden Fonds legten in USD 11.9% resp. 9.7% zu, während der breite Asia-Pacific-Markt um 14.4% resp. Emerging Markets um 17.1% an Wert einbüssten.



Vor allem seit Mitte März, als die Börsen nach der vorangegangenen ersten Ausverkaufswelle auf Erholungskurs gingen, entwickelten sich die Aktien aus dem Gesundheitssektor besser als der Gesamtmarkt. Einer der Hauptgründe ist die zunehmende Visibilität der weitgehend gut finanzierten Gesundheitsbranche unter den Investoren, aber auch in der breiten Öffentlichkeit. Darüber hinaus wird die Wichtigkeit eines funktionierenden Gesundheitssystems durch den Ausbruch der Pandemie klar vor Augen geführt. Medikamentenentwickler und Medizintechnikfirmen werden als Lösungsanbieter der Krise wahrgenommen.