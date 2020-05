Fondsmanager lobt Aktie: GR Silver Mining erneut mit starken Bohrergebnissen

Es passiert selten, dass ein Asset Manager eine Aktie so sehr in der Öffentlichkeit lobt. Doch Bruce Campbell ließ sich bei GR Silver Mining (0,30 CAD | 0,20 Euro; CA36258E1025) nicht zweimal bitten, als er im Interview bei BNN Bloomberg auf den Titel angesprochen wurde. Der Fondsmanager von StoneCastle Investments war voll des Lobes für das Team von CEO Marcio Fonseca und die Gold-Silber-Projekte des Unternehmens in Mexiko (zum Video-Interview). Die Aktie schoss daraufhin auf den höchsten Stand seit der Erstnotiz 2017 und kostete zeitweise 0,35 CAD. In der Folge kam es zwar zu Gewinnmitnahmen, doch wer will es den Anlegern auch verdenken. Denn GR Silver hatte sich seit dem Märztief bereits mehr als verdoppelt. Dennoch hält die Aktie aktuell ein sehr hohes Niveau bei 0,30 CAD.

Erneut starke Bohrergebnisse!

Und das hat sicherlich auch mit den guten Nachrichten vom Plomosas-Projekt zu tun, dass man jüngst von First Majestic Silver erworben hatte (mehr hier). Nachdem man die Daten für Bohrkerne mit bis zu 3 Kilo Silber veröffentlicht hatte, legt man munter nach. Heute meldete man neueste Ergebnisse von der Zone „San Juan“ und kam unter anderem auf 2,7 Meter mit 1.304 g/t Silberäquivalent sowie 3,6 Meter mit 675 g/t Silberäquivalent (zu den kompletten Ergebnissen). Das sind sehr starke Werte. Aktuell werden nach dem Kauf des Projekts im März noch nicht veröffentlichte Bohrungen der Vorbesitzer ausgewertet. In diesem Zusammenhang sprache CEO Fonseca von einem „Datenschatz“, den man mit Plomosas erworben habe und der nun gehoben werden soll. Die Vorbesitzer hatten zusammen bereits einen zweistelligen Millionenbetrag in die Liegenschaft investiert. Insofern rechnen wir in den kommenden Wochen und Monaten laufend mit Bohrergebnissen von der Liegenschaft. Daneben treibt GR Silver Mining auch das benachbarte San Marcial-Projekt voran. Hierfür kündigte Fonseca eine aktualisierte Ressourcenschätzung in den kommenden drei bis sechs Monaten an. Aktuell verfügt man hier über eine Ressource mit satten 47 Mio. Unzen Silberäquivalent. Dabei befinden sich bereits 36 Mio. Unzen in der höherwertigen Kategorie „indicated“ (mehr hier). Mehr zu den Plänen des Unternehmen sehen und hören sie unten im aktuellen Video-Talk mit CEO Fonseca.