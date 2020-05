S&P500 - Wochenkerze sehr bearish

Die Wochenkerze mit einem langen oberen Docht und einem kleinen roten Kerzenkörper deutet auf das Ende der Aufwärtsdynamik nach dem vorherigen langen Anstieg hin. Und auf einen nun wohl kommenden längeren Kursrückgang.

Im vorliegenden Wochenchart ist außerdem zu sehen, wie der US-Index an der unteren Begrenzung des alten steigenden Trendkanals, am 61,8%-Fibonacci-Retracement und am 50er-EMA im Wochenchart abgeprallt ist. Es könnte nun die erwartete neue Abwärtswelle starten. Das Kursziel befindet sich zunächst bei 2.300 Punkten am unteren offenen Gap.