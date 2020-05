NEW YORK (dpa-AFX) - Die wieder zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China dürften die US-Aktienmärkte auch zu Beginn der neuen Woche in die Minuszone befördern. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine dreiviertel Stunde vor Handelsstart rund 1 Prozent tiefer auf 23 495 Punkte. Bereits am Freitag hatte die Angst vor einem Wiederaufflammen des Konflikts zwischen beiden Ländern den Dow um mehr als 2,5 Prozent nach unten gedrückt.

In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China scharf für den Umgang mit der Pandemie gerügt. Medien zufolge dokumentiert das Dossier die Vertuschung chinesischer Behörden und weist auf riskante Forschungsarbeiten in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan hin, wo das neue Coronavirus im Dezember erstmals aufgetaucht war.