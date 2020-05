Die Sprinter mit der Abgasnorm Euro 5, die bis 2016 hergestellt wurden, sollen laut einem Schreiben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) vom 25. September 2019 eine unzulässige Abschaltvorrichtung nutzen. Betroffen sind rund 260.000 Transporter in Europa, davon 100.000 in Deutschland. Die Vorwürfe beziehen sich auf die sogenannte Kühlmittel-Sollwert-Temperaturregelung.

Der Mercedes Sprinter ist ein beliebter Transporter, „so vielseitig, dass Sie genau den richtigen für Ihre Transportaufgabe finden werden, und er sieht so gut aus, dass er positiv auffällt: der Sprinter“, heißt es auf der Herstellerseite. Weniger positiv ist, dass auch dieses Dieselmodell von Daimler offenbar mit einer illegalen Abschalteinrichtung ausgestattet ist – wie zahlreiche weitere Modelle der Daimler AG.

Unzulässige Abgasmanipulation beim Motor OM 651

Das KBA beanstandet eine Computerfunktion für die Steuerung des Motors OM 651. Sie sorge dafür, dass der Grenzwert für Stickoxide von 180 Milligramm pro Kilometer zwar beim gesetzlichen Prüfzyklus eingehalten werde, nicht aber im täglichen Betrieb auf der Straße. Im Straßenbetrieb wird die Funktion deaktiviert und der Grenzwert von 180 Milligramm pro Kilometer deutlich überschritten.

Im Juni 2019 hatte das KBA bereits einen verpflichtenden amtlichen Rückruf mit Sofortvollzug angeordnet, der rund 60.000 Diesel-Geländewagen vom Typ Mercedes-Benz GLK 220 betraf. Daimler legte dagegen Widerspruch ein: Nach Auffassung des Autokonzerns ist die beanstandete Funktionsweise zulässig. Dennoch hat Daimler im Zuge des Dieselskandals schon Bußgelder in Höhe von 870 Millionen Euro gezahlt.

Vom Abgasskandal betroffen sind Mercedes-Fahrzeuge mit den Motoren OM 642, ein V6-Turbodiesel mit 3,0 Litern Hubraum, und OM 651, ein Vierzylinder mit 1,8 oder 2,1 Litern Hubraum. Das Kürzel OM steht für Oel-Motor. Weil in diesen Dieselautos unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut sind, müssen sie zu einem Softwareupdate in die Werkstätten zurück. Die Rückrufe werden vom KBA überwacht, sind also verpflichtend. Doch solche Softwareupdates sind umstritten.

Mercedes Sprinter: Softwareupdate keine akzeptable Lösung

Nach dem Update der Motorsteuerung soll die Abgasreinigung laut Hersteller in vollem Umfang funktionieren und der Transporter damit die gesetzlichen Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickoxide einhalten können. Doch einer Untersuchung der britischen Testorganisation Emissions Analytics zufolge stößt ein Mercedes C220 CDI nach dem Softwareupdate sogar mehr Schadstoffe aus als vorher. Das könnte auch für weitere Modelle wie den Sprinter gelten.

Außerdem drohen nach solchen Updates verschiedene neue Mängel wie ein erhöhter Kraftstoffverbrauch, ein Leistungsabfall und eine reduzierte Lebensdauer des Motors. Zudem kommt es nach dem Softwareupdate zu einem erheblichen Mehrverbrauch des teuren Harnstoffs AdBlue, den betrogene Mercedes-Kunden regelmäßig auf eigene Kosten nachfüllen lassen müssen. Daher sollten Betroffene auf jeden Fall Schadensersatzansprüche geltend machen – auch wenn bereits ein Softwareupdate aufgespielt wurde.

Besitzer eines Mercedes Sprinter sollten sich wehren!

Sind auch Sie Besitzer eines Mercedes Sprinter und vom Dieselskandal betroffen? Schon im August 2017 hat die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN als eine der ersten Kanzleien in Deutschland gegen die Daimler AG geklagt und inzwischen bundesweit über 1.000 Mandanten gegen Mercedes vertreten.

