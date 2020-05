Der kanadische Goldproduzent Agnico Eagle Mines (WKN 860325 / TSX AEM) hat die Prognosen zu Produktion und Investitionsaufwendungen (Capex) für 2020 angepasst, um so die Auswirkungen der durch COVID19 verursachten Minenschließungen abzubilden. Laut dem Konzern steht aber angesichts der schrittweisen Wiederinbetriebnahme vieler Minen eine starke, zweite Jahreshälfte bevor.

Agnico rechnet jetzt für das laufende Jahr mit einer Gesamtproduktion von 1,63 bis 1,73 Mio. Unzen Gold. Die bisherige, allerdings bereits im März zurückgezogene Prognose, war von 1,875 Mio. Unzen ausgegangen. Damals hatte der Goldkonzern seine Arbeiterschaft in Nunavut nach Hause geschickt und die Aktivitäten auf den Minen Meliadine und Amurq reduziert. Der Betrieb in Quebec wurde für drei Wochen im März und April ausgesetzt und auch die Minen des Unternehmens in Mexiko wurden im April vorübergehend stillgelegt.