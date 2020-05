Die Welt nach Covid-19: Invesco-Stratege rechnet mit grundlegendem Wandel

Nach einer tiefen Rezession in diesem Jahr rechnen die Invesco-Experten in den kommenden Jahren mit einem grundlegenden Wandel der globalen Wirtschaftslandschaft. Ihrer Ansicht nach werden einschneidende strukturelle Veränderungsprozesse, die bereits vor der Coronavirus-Krise wirkten, nicht nur andauern, sondern durch dieses Extremereignis vielleicht sogar noch verstärkt werden. So könnte der Wunsch nach einer besseren staatlichen und privaten Absicherung einschließlich einer besseren „Portfolioversicherung“ auf breiter Basis zunehmen.

„Inzwischen ist klar, dass diese Rezession erheblich schwerer sein wird als eine typische Rezession. Die gute Nachricht ist aber, dass eine systemische Finanzkrise wie 2008-09 aufgrund der proaktiven Maßnahmen der großen Notenbanken und Regierungen eher unwahrscheinlich ist. Die umfangreichen Rettungsprogramme haben ein Sicherheitsnetz unter die Weltwirtschaft gespannt“, schreibt Arnab Das, Global Macro Strategist, EMEA, in einem neuen Invesco-Whitepaper mit dem Titel Policies, Performance and Prognosis beyond Pandemic Pandemonium and Panics. „Geld- und fiskalpolitische Hilfspakete können den Einbruch der privaten Ausgaben und damit der globalen Wirtschaftsaktivität zwar nicht vollständig kompensieren. Ohne sie wäre es aber deutlich wahrscheinlicher, dass wir in eine Abwärtsspirale rutschen, an deren Ende eine mehrjährige Rezession stehen könnte – ähnlich wie beim weltweiten Ausbruch der Spanischen Grippe in den Jahren 1918-20, der vermutlich zur Depression in den frühen 1920er Jahren beitrug.“

Nach einem zunächst starken Nachfrageeinbruch rechnet das GMS-Team mit einer schrittweisen, aber unvollständigen Auflösung des Nachfrage- und Angebotsstaus und einer anschließenden Abflachung der Wachstumsrate. Durch die höhere Schuldenlast in einer geschrumpften, wachstumsschwächeren Wirtschaft müsste im öffentlichen und privaten Sektor erst wieder eine Bilanzgesundung erfolgen, die das Trendwachstum dämpfen würde. Den Invesco-Experten zufolge wird die Dauer der ersten, tiefen Rezession vom Ausmaß der globalen Lockdowns und dem Tempo ihrer Aufhebung abhängen. Nach einem zunächst kräftigen Aufschwung könne die Erholung abflachen, falls die Gefahr einer zweiten Pandemiewelle neue Lockdown-Maßnahmen erforderlich machen sollte.