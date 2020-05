Gesunkener CO2-Ausstoß durch Corona - die Bedeutung für Umwelt, Klima und Wirtschaft

Am 20. September 2019 gingen weltweit Milliarden von Menschen auf die Straße - im Rahmen des globalen Klimastreiks. Malls waren geöffnet, Autos unterwegs, so mancher schloss sich der Demo erst nach Feierabend an, dicht an dicht liefen Aktivisten mit Plakaten und Forderungen durch die Straßen. Damals ganz normal - heute undenkbar.

Es hat sich einiges verändert. Nicht nur, dass Freitags nicht mehr demonstriert wird. Vielmehr haben auch große Geschäfte zu, der letzte globale Klimastreik am 20.4.2020 fand online statt und der CO2-Ausstoß ist seitdem beträchtlich gesunken, was allerdings nur ein vorübergehendes Phänomen sein könnte…

Viele freuen sich zurzeit über die verbesserten Werte, die zum Beispiel bei der Messung von Feinstaubbelastung in China und Indien festgestellt werden, oder über die Delphine, die sich wieder an den Bosporus trauen, seit dort der Verkehrslärm zurückgegangen ist. Es werden außerdem weniger Rohstoffe verbraucht, weil vielerorts Produktionen nur eingeschränkt möglich sind oder eben komplett stillstehen. Dadurch, dass viele Menschen zurzeit im Home Office arbeiten, bleibt so manches Auto in der Garage stehen, weniger S-Bahnen fahren und der Reiseverkehr per Kreuzfahrtschiff und Flugzeug ist ebenfalls eingeschränkt, weshalb weniger Emissionen freigesetzt werden. Geschlossene Geschäfte müssen darüber hinaus nicht geheizt werden, das gilt auch für Theater, Kinos und Bars. Die Natur hat eine Chance sich zu erholen - das aber eben nur kurzfristig und nicht langfristig und nachhaltig. Die CO2-Emissionen befinden sich auf einem historisch niedrigen Tief, doch die Frage ist, ob es eine Chance gibt, diesen Zustand zu bewahren, denn auch die Wirtschaft hat unter Corona gelitten….

Corona und die Wirtschaft - die Folgen für Aktionäre und Unternehmen

Die Lockdowns, wie sie in vielen Ländern durchgeführt werden, haben die Wirtschaft massiv geschädigt und viele Unternehmen kämpfen ums Überleben. Zuletzt kürzte Royal Dutch Shell seine Dividenden infolge von massiven Gewinneinbrüchen um mehr als 50 Prozent, während die Aktien von Delivery Hero einen der höchsten Werte verzeichnen durfte. Die Aktien von Nintendo haben ebenso zugelegt wie die vo netflix, Teamviewer, Zoom, Paypal und Shop Apotheke. Verloren haben dagegen Lufthansa, KLM, Wyndham, Ryanais, Airbus und Boeing, Hilton, Hyatt, Norwegian Cruise Line, Eventim und Eventbrite, Tui, sowie Banken und eben Ölfirmen. Auch die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten ist gesunken. Ein gutes Zeichen für das Klima? Wohl kaum, da deren Verkauf aufgeschoben aber nicht aufgehoben wird und zudem die Preise sinken. Während Anfang des Jahres für eine Tonne CO2 24 Euro fällig wurden, sind es nun gerade mal 16 Euro. Fatih Birol von der Internationalen Energieagentur (IEA) warnt vor einem massiven Anstieg der Emissionen nach der Krise, wie sie auch nach der Finanzkrise 2009 zu beobachten waren. Während der heißen Phase dieser Krise waren ebenfalls die Emissionen gesunken - und schossen im Anschluss mit einer nie dagewesenen Rasanz in die Höhe.

Laut der IEA könnte eine intensivere Forschungsarbeit im Bereich regenerative Energien helfen, um grünen Strom und umweltfreundliche Kfz-Treibstoffe herstellen zu können. Gemäß der IEA wird die Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien 2020 um gut 5 Prozent steigen, so dass Biomasse, Solarenergie, Wasserkraft und Wind zukünftig einen höheren Stellenwert bei der Energiegewinnung und Stromerzeugung haben. Außerdem könnte der weltweite Energiebedarf um rund 6 Prozent sinken.

Allerdings wird gerade durch die Maßnahmen der Coronakrise in Privathaushalten mehr Strom verbraucht als zuvor. Logisch - denn Homeschooling und Home Office finden vom Laptop aus statt, Unterhaltungsmedien sind noch beliebter als zuvor, Skypemeetings, Zoom-Konferenzen, Telefonate mit der Familie - all das kostet Strom.

Was können wir tun?

Den Klimawandel zu stoppen und zeitgleich die globale Wirtschaft zu retten, ist ein schwieriges Unterfangen, da natürlich die Wirtschaft angekurbelt wird, wenn produziert und verkauft wird. Produktion bedeutet aber in den meisten Fällen CO2-Emissionen. Allerdings kann man ja im Kleinen anfangen. Wenn auch Sie gerade im Home Office sind und Ihre Stromrechnung sich erhöht, können Sie einen Stromanbieter Wechsel anstreben - und nicht nur nach dem Preis gehen, sondern auch danach, wie der Strom produziert wird, und ob er aus Ihrer Region kommt. So unterstützen Sie zum Beispiel den Ausbau der Stromgewinnung durch erneuerbare Energien und lokale Anbieter. Außerdem wird gerade nach der Coronakrise wichtig sein, kleine Shops mit hochwertig produzierter Ware zu fördern und von Bestellungen bei den gängigen Internetriesen abzusehen. Die nächste Reise können Sie dann vielleicht doch per Reisebüro buchen oder von einem einschlägigen Start-up organisieren lassen, CO2-Emissionen durch Flüge und Co. kompensieren und intelligente Steckdosen nutzen, die Ihnen dabei helfen, überflüssigen Strom zu sparen. Denn niedrige CO2-Emissionen tun nicht nur der Umwelt und dem Klima gut, sondern uns allen.