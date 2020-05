Im ersten Quartal liegt der Umsatz bei Amazon bei 75,45 Milliarden Dollar, das ist ein Plus von 26,4 Prozent. Die Zahl der verschickten Artikel erhöht sich um 32 Prozent. Die operative Marge reduziert sich auf 5,3 Prozent, der Konsens stand bei 5,7 Prozent.Amazon will im zweiten Quartal weitere 4 Milliarden Dollar investieren. Das wird den Gewinn belasten, er dürfte nahe Null liegen. In der jüngsten Vergangenheit hat Amazon ...