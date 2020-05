FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag spürbar nachgegeben. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0910 US-Dollar und damit einen halben Cent weniger als im Handel in Asien. Händler nannten den stärkeren Dollar als Grund. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0942 (Donnerstag: 1,0876) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9139 (0,9195) Euro.

Konjunkturdaten fielen angesichts der Corona-Krise weiter ernüchternd aus. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts IHS/Markit für die Industrie der Eurozone fiel im April auf ein Rekordtief. Der Stimmungsindikator des Analyseinstitut Sentix stieg zwar leicht an, stabilisierte sich damit aber nur in der Nähe seines im Vormonat erreichten Rekordtiefs.

Auch in den USA blieben die Nachrichten düster. Wie am Nachmittag bekannt wurde, brach der Auftragseingang der US-Industrie im März in Rekordgeschwindigkeit ein. Die Corona-Pandemie hinterlässt damit tiefe Spuren im US-Wirtschaftsleben. Viele Marktbeobachter sind jedoch der Ansicht, dass negative Konjunkturzahlen an den Devisenmärkten keine große Rolle mehr spielen dürften, da sie bereits erwartet würden und somit in den Kursen enthalten seien.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87898 (0,86905) britische Pfund, 116,84 (115,87) japanische Yen und 1,0548 (1,0558) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1701 Dollar gehandelt. Das war etwa ein Dollar mehr als am Vortag./ssc/bgf/he