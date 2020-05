Mutares entzieht sich dem Trend – Ein Gewinner des Tages

Donges, eine Tochter von Mutares, hat eine Sparte von Ruukki Construction endgültig übernommen. Das stärkt die Position von Donges in Nord- und Osteuropa. Die neu gekaufte Sparte macht einen Jahresumsatz von 140 Millionen Euro und ist operativ in den schwarzen Zahlen.Einer weiteren Portfoliogesellschaft von Mutares, BEXity, ist der Verkauf von European Contract Logistic in Tschechien gelungen. Der bisherige CEO hat die ...