WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit klaren Verlusten geschlossen. Der ATX rutschte um 3,69 Prozent auf 2144,96 Punkte ab. Auch das internationale Börsenumfeld startete mit Abschlägen in den Mai. Begründet wurde der Abschwung von Marktbeobachtern mit wieder wachsender Angst vor einer möglichen Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA. So verwiesen Händler auf eine schärfere Rhetorik der US-Regierung in Richtung China wegen der Corona-Krise. Auch die nach wie vor nicht abschätzbaren wirtschaftlichen Folgen der Virus-Pandemie trübten die Stimmung an den Finanzmärkten merklich ein.

Die Corona-Krise hat die Stimmung in den Industrieunternehmen in der Eurozone auf eine beispiellose Talfahrt geschickt. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie im April auf ein Rekordtief. Die Konjunkturstimmung unter Anlegern im Euroraum hellte sich im Mai deutlich weniger auf als erwartet, wie ferner bekannt wurde. Die Corona-Krise hält die Sentix-Konjunkturerwartungen weiter in der Nähe ihres Rekordtiefs.