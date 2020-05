Katjes übernimmt Geschäft der Kids-Marke Bübchen

Katjes expandiert mit einer Übernahme: Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Dallmann´s Pharma GmbH kauft von der Galderma Holding das Geschäft mit der Kids-Marke Bübchen. Mit dem Zukauf erwerbe man „den Marktführer im Segment Kids Care in Deutschland” mit einem Umsatz von 50 Millionen Euro, der rund 100 Personen beschäftigt, so Katjes am Montag in einer Mitteilung. Konkrete Zahlen zum Kaufpreis nennt der Anleihe-Emittent ...