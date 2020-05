Der Titel hat sich vom Tief in (A) fast wie im Lehrbuch in Richtung (B) entwickelt und dabei den Zielbereich zwischen $88.34 und $100.62 erreicht. Allerdings musste die Aktie schon beim Widerstand von $88.34 beidrehen, was wir als klares Zeichen werten müssen, dass hier ein heftiger Rückschlag droht. Wie stark dieser ausfallen wird, hängt von der weiteren Entwicklung ab, weshalb wir zwei Szenarien verfolgen. Wahrscheinlicher erscheint es uns aktuell, dass die Aktie bis auf das 50%-Retracement in der Region von $54.43 absackt und so die Welle (C) abschließt. Nach diesem Rückschlag wäre der Weg für einen übergeordneten deutlichen Kursanstieg frei, und wir würden eine Long-Positionierung in Nike vornehmen. Kann der Absturz von Nike vorher gebremst werden, würde unsere Alternative zur primären Erwartung.

Szenario 2 Alternativszenario: 40%

Auch in diesem Szenario gehen wir davon aus, dass Nike momentan nicht in der Lage ist, die Hürde bei $100.62 nachhaltig zu überspringen. Vielmehr wird die Aktie auch in diesem Szenario zurückfallen, allerdings nicht so weit, wie in unserer Primärerwartung. In dieser Variante gehen wir davon aus, dass sich die Aktie im Bereich zwischen $75.69 und $71.99 fangen wird. Wenn bereits hier ein Boden gefunden wird, wäre der Aufstieg zu neuen Höchstkursen also bereits früher frei.

FAZIT

Das Chartbild von Nike ist zurzeit recht eindeutig, es wird abwärts gehen. Wir erwarten aktuell, dass die Aktie bis auf den Bereich von $54.43 zurücksacken dürfte. Als weniger wahrscheinlich erachten wir es, dass der Titel bereits früher den Rückfall stoppen könnte und nicht tiefer als $71.99 sinkt. Falls die Aktie den Zielbereich bei Notierungen um $54.43 erreicht, würden wir uns hier mit einem Long positionieren.

