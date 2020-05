PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - An den Börsen in Osteuropa hat sich die Stimmung am Montag wieder merklich abgekühlt. Die weltweiten Sorgen vor einer neuen Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China schickten die Kurse auch in Russland, Tschechien, Polen und Ungarn auf Talfahrt.

Hintergrund ist ein westliches Geheimdienstpapier, das Medienberichten zufolge Vorwürfe und Verdächtigungen gegen Peking im Umgang der Coronavirus-Epidemie zusammenfasst. Das Dossier dokumentiert demnach die Vertuschung chinesischer Behörden und weist auf riskante Forschungsarbeiten in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan hin, wo das neue Coronavirus im Dezember erstmals aufgetaucht war.