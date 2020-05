Liebe Leserinnen und Leser,

Jetzt muss gehandelt werden!! Mawson beginnt sein Jackpot-Goldlos mit Gewinngarantie in Australien einzulösen+++ bestätigte Vorkommen in Finnland weiterhin massiv

Vor einer Woche haben wir Ihnen zum ersten Mal unseren aktuellen Geheimfavoriten im Goldsektor Mawson Resources (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW) präsentiert. Bis heute konnten wir bereits ein Plus von knapp 60% verbuchen. Das Ergebnis kann sich für die erste Woche mehr als sehen lassen, ist aber erst der Anfang einer unglaublichen Reise, die der Mawson-Aktienkurs noch vor sich hat.

Denn die heutige Meldung verändert alles! Ein echter Game-Changer für die Firma! Wir sind geschockt, denn daran hätten wir in unseren kühnsten Träumen nicht geglaubt!!

Nun kann man fast sicher davon ausgehen, dass Mawson Resources (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW) nicht nur ein mächtiger Spieler im umkämpften Australischen Fosterville-Distrikt sein wird, sondern hier die ganz großen Geschütze auffährt!!! Gratulation an das Management: Man konnte sich die besten und aussichtsreichsten Filetstücke sichern und ist so der Konkurrenz meilenweit voraus! Dazu später gleich mehr.

Bevor Sie jetzt aber weiterlesen, kaufen Sie sich dringend ein paar Stücke ins Depot, denn die heutige Meldung wird in Lichtgeschwindigkeit die Runde machen und bei allen wichtigen Investoren Begehrlichkeiten wecken! Kommen Sie dem zuvor und vor allem: Geben Sie kein Stück aus der Hand, denn die nächsten Wochen und Monate werden ein Kursfeuerwerk! Jetzt geht es erst so richtig los, da sind wir uns sicher!

Mawson Resources besitzt das perfekte Double in ZWEI der BESTEN MINENREGIONEN DER WELT: FINNLAND UND AUSTRALIEN!

Der große Vorteil für Sie als Investor: Sie bekommen eine geniale Mischung aus einer gesicherten Goldressource in Finnland, welche alleine schon ein Vielfaches des aktuellen Aktienwertes einbringen wird, denn in der Nachbarschaft ist der Goldproduzent Agnico-Eagle auf der Suche nach weiteren Projekten! Eine Übernahme durch diesen Minengiganten ist also jederzeit möglich!

Und auf der anderen Seite kaufen Sie mit der Aktie ein absolutes Millionen-Los mit Gewinngarantie!!! Denn wie Sie ja bereits wissen, ist im Australischen Victoria der Kampf um die Besten Projekte rund um Kirkland Lakes Fosterville-Mine entbrannt! Hier entsteht gerade ein absoluter Hype um Firmen, die sich hier niedergelassen haben!

Und jetzt löst Mawson Resources (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW) dieses Jackpot-Los für Sie ein!!! Mit der heutigen Meldung können Anleger sicher sein, dass es die Firma in Australien bitter ernst meint!

Die Konkurrenz wird sich warm anziehen müssen, denn wir gehen davon aus, dass man hier mit den ersten Bohrungen schon auf massive Goldfunde stoßen wird! Die Gold-Rakete ist nun startbereit.... steigen Sie ein!

*Aktie im Fokus: Mawson Resources Limited*

Kurse DE: 0,268 EUR / CAD: 0,405 CAD

ISIN CA57776G1063

WKN A1JX0Q

Symbole DE: MXR / CAN: MAW

Mawson steht in Victoria in absoluter Pole-Position und erweitert seine Liegenschaften im Forsterville-Distrikt um ein Vielfaches!!

Die Fosterville Mine von Kirkland Lake ist aktuell das Maß aller Dinge!!! Doch jede der aktuell drei Liegenschaften von Mawson hat das Potential einer Fosterville. Um seine Position im derzeit angesagtesten Goldgürtel der Welt weiter zu stärken, hat Mawson für sein Projekt Sunday Creek die Explorationslizenz „7232“ beantragt und verdreifacht damit den dortigen Gesamtflächenbesitz um 13.243 Hektar auf eine Gesamtfläche von 19.365 Hektar. Das ist Wahnsinn und für Investoren ein Hauptgewinn! Das Projekt Sunday Creek ist zudem 100% im Eigenbesitz von Mawson Resources (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW)

Quelle: Mawson Resources

Auf der Grafik kann man sehr gut die drei genialen Premiumliegenschaften (grüne Quadrate) von Mawson erkennen. Diese sind jeweils mit einem grünen Kasten versehen.

Und jetzt wird es noch krasser – halten Sie sich fest!!! Mawson hat als einzige Firma Anrecht auf das größte, zusammenhängende Landgebiet in dieser Gegend! Mehr geht nicht!!!

Ein weiteres absolutes Highlight stellt das riesige rot schraffierte Gebiet rechts oben neben „Doctor‘s Gully“ dar. Für dieses Gebiet besitzt Mawson das alleinige Vorkaufsrecht!!!

Dabei handelt es sich um das größte zusammenhängende Landpaket, das für Gold im epizonalstil im Bundesstaat Victoria zur Verfügung steht. Dieses Gebiet hat eine unglaubliche Größe von 3.600 Quadratkilometern. Um sich diese Zahl besser vorstellen zu können, dies entspricht dem ZWÖLFFACHEN der Fläche der Millionenstadt München oder einem Zehntel der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Das ist der wahre Goldschatz, auf dem Mawson sitzt und der am Ende auch Milliarden wert sein könnte!

Wir haben es Ihnen bereits bei unsere Erstvorstellung gesagt: Diese Firma ist GRÖSSER, BESSER und vor allem noch GÜNSTIGER als die meisten anderen Explorer in dieser Gegend!

Alleine der Marktwert von Fostervielle South, einer der jüngsten Börsengänge, steht nun schon bei fast 70 Mio. CAD! Bei Mawson haben alleine die finnischen Goldprojekte, die bereits über nachgewiesenen Vorkommen verfügen, diesen Wert! Die gigantische Australien-Option gibt es aktuell für Anleger noch zum Nulltarif dazu! Was will man mehr!!!

Mawson bereitet umfangreiches Bohrprogramm auf Sunday Creek vor+++ Die Ergebnisse könnten bereits der Anfang einer zweiten Fosterville Mine sein+++ Hier geht es um Milliarden!!

Auf dem Gebiet von Sunday Creek gibt es eine Vielzahl von historischen Goldminen, die auf einem mehr als 11km langen Abschnitt vorkommen. Frühere Bohrungen haben aber lediglich einen Bereich von gerademal 800m mit einer durchschnittlichen Tiefe von 80m erprobt.

Abbildung zeigt Plan des Sunday Creek-Projekts. Der Verlauf des Gangs und der historischen Grubenbauen erstreckt sich über 11 Kilometer und bleibt im WSW des Schachtes Golden Dyke und im NE des Schachtes Apollo ungebohrt. (Quelle: Mawson Resources)

Der Großteil dieses unglaublichen Potentials, das sich im Boden versteckt ist noch gar nicht untersucht worden.

Doch die Bohrungen die bereits vorliegen zeigen bereits sehr gut, wo es einmal hingehen kann:

CRC013: 21 m mit 4,8 g/t Au ab 9 m, einschließlich 2 m mit 28,8 g/t Au ab 15 m

VCRC022: 8 m mit 11,3 g/t Au ab 66 m, einschließlich 2 m mit 40,3 g/t Au ab 70 m

Weitere Schürfgrabungen haben auch breite, niedriggradige Höfe bis hin zu hochgradigeren Mineralisierungen ergeben, wobei ein Oberflächen-Schürfgraben mit 166 Meter mit 0,9 Gramm Gold pro Tonne ergab.

Das Management will nun zeitnah beginnen, das enorme Potential von Sunday Creek für jeden sichtbar zu machen. Dabei sollen im ersten Schritt Vektoren in Richtung einer epizonalen Mineralisierung definiert werden. Des Weiteren werden umfangreiche geophysikalische Untersuchungen wie Mikrogravitation, detaillierte Magnet-Bodenuntersuchungen und induzierte Polarisierung sowie Alterationsstudien vorgenommen.

Bereits im dritten und vierten Quartal 2020 folgen Diamantbohrungen auf einer Länge von 5.000 Metern, um hochgradige und Hofmineralisierungen anzupeilen, die im Rahmen früherer Bohrungen bei Apollo / Golden Dyke durchschnitten wurden, sowie potenzielle Wiederholungen der Mineralisierung entlang des elf Kilometer langen historischen Minenabschnitts.

In kurzen Worten gesagt, jetzt geht es rund in Down Under und für unsere Leser heißt dies, es ist fünf vor zwölf sich mit Stücken von Mawson Resources (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW einzudecken. Wenn die ersten Ergebnisse kommen ist es zu spät, dann wird es für den Kurs kein Halten mehr geben.

Lesen Sie hier die aktuelle Pressemeldung zu Australien!!!

Wert der Australien Projekte im aktuellen Kurs von Mawson noch nicht berücksichtigt

Sie müssen sich vor allem vor Augen halten, die aktuelle Marktkapitalisierung von Mawson Resources (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW mit etwa 55 Mio. Euro bildet lediglich, wenn auch noch viel zu niedrig, das weit fortgeschrittene Projekt in Finnland ab. Die neuen Projekte in Australien sind hier noch gar nicht eingepreist, bieten aber eine unglaubliche Chance. Im Vergleich dazu wird die Aktie von Fosterville South, die lediglich Projekte in Australien hat, bereits mit über 50 Mio. Euro bewertet.

Demzufolge könnten Sie einfach mal diese 50 Mio. zur aktuellen Bewertung von Mawson hinzuzählen, um eine bessere Vorstellung zu haben, wo es hingehen kann! Folglich müssten wir schon jetzt bereits bei einem Kurs von mindestens 0,50 Euro bei Mawson stehen. Aber das ist auch die Mega-Chance für Anleger, denn in unterbewertete Aktien zu investieren macht am meisten Freude, wenn Sie dann explodieren!

Sunday Creek zeigt viele Parallelen zur Forsterville Mine

Ebenso wie bei der aktuell profitabelsten Goldmine der Welt handelt es sich auch bei Sunday Creek um ein historisches epizonales Goldfeld, das zwischen dem 19. und dem frühen 20. Jahrhundert abgebaut und in den 1990er und frühen 2000er Jahren auf oberflächennahes Oxid-Gold erkundet wurde. Angesichts des Explorationserfolgs bei Fosterville ist es offensichtlich, dass epizonale Systeme äußerst hochgradige Zonen entwickeln können. Dies hat Einblicke in einen nie zuvor erkundeten Suchbereich für hohe Gehalte in der Tiefe in einem der ertragreichsten Goldregionen der Welt gegeben.

Das Projekt Sunday Creek ist ein bedeutsames historisches hochgradiges epizonales Goldabbaugebiet, das in mehreren parallelen Zonen auf einer Streichlänge von elf Kilometern erschlossen wurde. Während entlang dieser Abschnitte hochgradige historische Minen vorhanden sind, wurden beim 19.365 Hektar großen Projekt nur eingeschränkte systematische Explorationen durchgeführt. Im Erkundungsgebiet Golden Dyke / Apollo wurden Bohrungen auf einer Streichlänge von über 800 Metern und bis in eine maximale durchschnittliche Tiefe von 80 Metern durchgeführt.

In Victoria herrschen zwei verschiedene Arten von Goldmineralisierungen vor: die tiefe orogene „mesozonale“ Art sowie die oberflächennahe orogene „epizonale“ Art. Die mesozonale Art wird von den Minen Bendigo und Ballarat repräsentiert – riesige Systeme, die klumpig und äußerst schwierig in moderne Ressourcenberechnungen einbezogen werden können.

Mawson Resources (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW hingegen ist auf die epizonale (bzw. Fosterville)-Art fokussiert und damit deutlich leichter zu erfassen und später auch sehr günstig abzubauen. Bei einem aktuellen Goldpreis von 1700 Euro sind zukünftige gigantische Margen vorprogrammiert.

Es würde uns nicht wundern, wenn Mawson beim ersten Bohrprogramm bereits ein Mega-Ergebnis nach dem anderen veröffentlichen würde. Auf Grund der historischen Bohrungen in dem Gebiet und Erfahrungen aus der Fosterville Exploration kann Mawson sehr gezielt vorgehen und sehr schnell zu Ergebnissen kommen, die den Kurs regelrecht beflügeln werden.

Gold ist Tod+++ Es lebe das Gold!!+++Bank of America sieht Goldkurs bei 3.000 USD

Gold gehört in Krisenzeiten nach wie vor zu den beliebtesten Anlageklassen. Viele Marktteilnehmer sehen in dem Edelmetall einen sicheren Hafen, Gold gilt als krisensicher und wertbeständig. Für die Rohstoffexperten der Bank of America ist dies einer der Gründe, ein neues Kursziel für Gold auszugeben.

Das für den Rohstoffbereich zuständige Analystenteam der zweitgrößten US-Bank traut dem Goldpreis in den kommenden 18 Monaten einen Sprung bis auf 3.000 US-Dollar zu. Damit könnte der Preis für das Edelmetall ausgehend vom aktuellen Preisniveau noch um mehr als 70 Prozent steigen.

Zur Begründung für ihre Goldpreisprognose führen die Experten diverse Faktoren an. Als Hauptursache für eine Rally bei Gold sehen Analysten die Politik der Notenbanken, die infolge der Corona-Pandemie ihre Bilanzen drastisch ausweiten, um die erheblichen Folgen auf die Wirtschaft einzudämmen. "Die Fed kann kein Gold drucken", heißt es in einem Bericht. Die Experten betonen damit, dass Gold nicht in unbegrenztem Umfang zur Verfügung steht. Die hohen Fiskalausgaben der Währungshüter könnten Fiat-Währungen kräftig abwerten und somit die Flucht von Anlegern in Gold beschleunigen.

Was so einen Anstieg für Gold-Explorationsunternehmen bedeutet können Sie sich selbst ausmalen. Eine bessere Zeit für Mawson Resources (WKN: A1JX0Q, Symbol: MAW könnte es nicht geben und eine bessere Zeit für den Kauf von Mawson Aktien wird nicht mehr kommen. Doch wir sollten nicht das Premiumprojekt in Finnland vergessen.

Erste Ressource in Finnland bereits bestätigt +++ Experten sehen Potential von bis zu 3 Mio. Unzen Goldäquivalente in 12-15 Monaten +++

Bei Mawson Resources (WKN: A1JX0Q, Ticker: MAW) handelt es sich wohl um das fortschrittlichste Bergbau- und Explorationsunternehmen für Gold-Kobalt in Europa, genauer in Finnland. Das Unternehmen mit Sitz in Kanada fokussiert sich dabei vor allem auf sein Flaggschiff-Gold- Projekt Rajapalot.

Das jedes Bohrloch ein Game Changer sein kann, konnte Mawson bereits schon einmal unter Beweis stellen. Bei einer Bohrung in Rompas gelang dem Unternehmen ein Rekord-Treffer:

6 m mit 617 g / t Gold aus 7 m Tiefe, der höchste Goldgehalt in der Geschichte, der jemals gemessen wurde

Goldcorp, später aufgekauft von Newmont Mining, erkannte bereits sehr früh die Brillanz des Projektes in Finnland und investierte 8 Mio. CAD in Mawson, um damit das Winterbohrprogramm 2017/2018 zu finanzieren. Wahrlich eine Sensation für jeden Explorationsjunior. Noch heute ist der größte Goldproduzent der Welt mit ca. 10% an Mawson beteiligt. Wenn nicht so ein Milliardenkonzern das Potential eines solchen Unternehmens erkennt, wer sonst.

Die Geologen sind von diesem Projekt in Finnland so überzeugt, dass sie fest daran glaubt in den nächsten 12-15 Monaten die bereits sehr stark angewachsene Ressource von bald ca. 1 Mio. Unzen Goldäquivalente auf bis zu 2.5-3 Mio. Unzen zu erweitern. Dieser gigantische Goldberg hätte dann bei aktuellem Goldkurs einen Wert von bis zu 5,1 Mrd. USD.

Sollte dies eintreten, sind wir uns ziemlich sicher, das nicht Newmont Mining zugreifen wird sondern Agnico Eagle. Das Unternehmen ist ebenfalls in Finnland tätig, die Kittilä Mine befindet sich nur unweit der Mine von Mawson entfernt und würde eine hervorragende Ergänzung darstellen.

Schon jetzt sind Multimilliarden Fonds bei Mawson langfristig engagiert, aber auch das Who-is-Who der Minenbranche ist mit an Bord! +++ Kommen bald noch mehr hinzu?

Wie bereits erwähnt, ist der weltweit größte Goldproduzent Newmont Mining mit knapp 10% beteiligt. Darüber hinaus ist seit 2010, also von der ersten Stunde an, der Mulimilliarden Rohstoff Fonds Sentient Equity Partners an Mawson investiert, um nur zwei Beispiele einer ganzen Reihe von namhaften Adressen zu nennen. Über die Jahre hinweg wurde durch Sentient eine Beteiligung von knapp 20% aufgebaut. Auch große Adressen aus London sind investiert! Sie können davon ausgehen, diese Adressen werden zu dem aktuellen Zeitpunkt keine Stücke hergeben, ganz im Gegenteil.

Wenn Sie ebenfalls wie die Big Player der Szene investieren wollen und auf die geballte Erfahrung dieser Investoren setzen, die sich wohl so gut wie kein anderer in dieser Branche auskennen, dann nutzen Sie also diese seltene Gelegenheit, um sich bereits jetzt mit ausreichend Stücken einzudecken, um eine bestmögliche Performance zu erzielen. Sie werden nicht enttäuscht sein!

Sie können davonausgehen, dass für ausreichend Newsflow gesorgt ist. Einerseits stehen noch Ergebnisse des Bohrprogramms aus Finnland aus. Allein diese werden den Kurs weiter anschieben. Mit einer Ressource von ca. 1 Mio. Unzen Goldäquivalente werden dann automatisch weitere Adressen auf Mawson aufmerksam. Kommen wir aber in die Region von 2-3 Mio. Unzen, katapultiert dies die Gesellschaft in eine andere Liga. Die parallel zu erwartenden Ergebnisse aus Down Under vor allem vom Bohrprogramm in Sunday Creek werden den Aktionären nie erhoffte Kursgewinne bescheren können.

Wir können Ihnen nur raten, bereits jetzt zu kaufen, sobald die Nachrichtenflut einsetzt, wird es zu spät sein.

Warum für uns Mawson Resources eine klare Vervielfachungschance ist?

Top Fakten & Höhepunkte:

Eines der wenigen Top-Abbaugebiete in Europa

Zahlreiche Big Player und Produzenten in unmittelbarer Nähe

Umfangreiches Bohrprogramm mit mehr als 14.000m erfolgreich beendet

Bohrprogramm wird Ressource signifikant auf ca. 1 Mio. Unzen Goldäquivalent erhöhen

Top Infrastruktur in Finnland

Absolute Rechtsicherheit mit stabiler westorientierter Regierung in Finnland

Niedrige Anzahl an ausstehenden Aktien.

Extrem unterbewertete Aktie, im Vergleich zum Projektfortschritt

Das Flagschiffprojekt ‚ Rompas-Rajapalot ‘ hat das Potential die Schätzungen an Unzen Gold noch signifikant zu erhöhen!

Management schätze eine Ressourcenerweiterung auf bis zu 3 Mio. Unzen Goldäquivalent in den nächsten 12-15 Monaten

Starker Goldpreis von über 1700 USD

Bewährtes und erfahrenes Management-Team

Big Player wie z. B. Newmont Mining langfristig beteiligt

Neues Goldprojekt in Victoria (Australien) mit gigantischem Gebiet von 3.600km² und erheblichem Explorationspotential

Landpaket Redcastle in unmittelbarer Nähe zu Fosterville und Costerfield

Sunday Creek beginnt mit umfangreichen Bohrprogramm inkl. 5.000m Diamantbohrung

Unser Fazit:

Mawson Resources (WKN: A1JX0Q, Ticker: MAW) könnte unseren letzten Tenbagger MetalsTech mittelfristig noch weit übertrumpfen. Das Unternehmen verfügt mit seinem Flaggschiff Projekt in Finnland über riesiges Potential, in den kommenden Jahren Schritt für Schritt eine geschätzte Ressource in Höhe von bis zu 3 Mio. Unzen Goldäquivalente aufzuzeigen. Mit dem aktuellen Bohrprogramm wird es in der Lage sein, die aktuelle Schätzung bereits auf etwa 1 Mio. Unzen mehr als zu verdoppeln.

Darüber hinaus verfügt die Firma in Finnland neben Gold auch über ein wirtschaftliches Kobalt Vorkommen, welches dem Unternehmen nicht nur Geld in die Kasse spült, sondern insbesondere den Genehmigungs-Prozess erleichtern wird, da die Regierung in Finnland extrem an Kobalt Vorkommen im Rahmen des Ausbaus der Elektromobilität interessiert ist.

Neben dem Projekt in Finnland verfügt das Unternehmen zudem über ein neue, große Goldprojekt in Victoria (Australien), wovon jedes eine neue Fosterville-Mine werden kann. Ein wahrer Game-Changer! Und das Beste dabei ist, dass wir hier noch ganz unten zum Zug kommen und nicht auf die teuren Bewertungen setzen müssen, die viele der Nachbarfirmen schon erreicht haben!

Zeitnah wird mit einem ersten 5.000m Diamant Bohrprogramm begonnen werden. Alleine die ersten positiven Ergebnisse werden den Kurs regelrecht nach oben schießen können. Sollte es so kommen, könnten wir hier der Entstehung einer zweiten Kirkland Lake beiwohnen. Somit geht das Potential der Performance in einen Bereich von vielen tausend Prozent!!! Denken Sie gerne an den Aufstieg von Kirkland Lake, die eine Performance von mehr als 11.000% hingelegt hat!!! Wer möchte da nicht dabei sein...

Viele große und bekannte Adressen wie z. B. Newmont Mining sind bereits langfristig investiert. Verpassen Sie daher nicht den Einstieg, denn das größte Risiko besteht unseres Erachtens darin, hier nicht mit dabei zu sein! Wie immer können wir Ihnen aber nur die Chancen aufzeigen, nutzen müssen Sie diese selbst!

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

Falls Sie den Aktienexplorer heute das erste Mal lesen, dann vergessen Sie nicht, sich unter http://www.aktienexplorer.com in unseren kostenlosen Verteiler einzutragen, damit Sie den nächsten Aktien-Tipp vor allen anderen erhalten.

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer

Die Firma Financial Research & Publication Ltd ist Betreiber der Webseite: aktienexplorer.com im Folgenden „Webseite“ genannt.

Die Inhalte der „Webseite“, der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten, als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung –

Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor.

Financial Research & Publication Ltd oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Financial Research & Publication Ltd können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter „third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: hello@aktienexplorer.com

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991