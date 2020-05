NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Montag nach einem über lange Strecken negativen Verlauf zu Handelsschluss ein kleines Plus erzielt. Weiter steigende Ölpreise hätten für Optimismus mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung gesorgt, sagten Händler.

Am Ende legte der Dow um 0,11 Prozent auf 23 749,76 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,42 Prozent auf 2842,74 Zähler nach. Der Nasdaq 100 gewann 1,33 Prozent auf 8834,114 Punkte./he