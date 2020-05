COVID-19 Forschung mit dem 'Made in Germany' Faktor!

Es wird schon gute Gründe geben, dass dieses hochkarätige Team aus Wissenschaftlern in einer Kernkomponente auf deutsche Qualität setzen.

SARS-CoV-2 durch Haustiere übertragen, SARS–CoV-2 könnte jedes Jahr wiederkehren, SARS–CoV-2-Immunisierung fraglich… Die Meldungen, die derzeit durch die Presse geistern, zeichnen ein depressives Bild. Natürlich gibt es auch positive Nachrichten, aber dennoch glaube ich, dass uns das Thema Covid-19 noch einige Zeit begleiten wird.

Erst kürzlich vermeldete InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) einen sensationellen Deal mit der Universität von Tel Aviv. Durch die Sponsorschaft der Forschungen von Prof. Dr. Daniel Offen im Bereich Exosomen (Stammzellen), die mit CBD-Molekülen “beladen” werden, erwirbt man alle weltweiten Verwertungsrechte an dieser Technologie! Speziell in Kampf gegen Covid-19, ABER auch in der Behandlung von Alzheimer und Epilepsie setzt man große Hoffnungen in diese völlig neuartige Behandlungsmethode.

Was doch ein wenig ungewöhnlich ist, ist die Tatsache, dass man im Mutterland der Cannabis-Forschung, in Israel, auf Qualität “Made in Germany” vertraut.

InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) lies zuletzt eine Personal-Bombe platzen, die “NASDAQ-Feeling” in diesen Pennystock bringt:

InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) gibt bekannt, dass Prof. Dani Offen zum wissenschaftlichen Beirat des Unternehmens hinzugefügt wurde. Professor Dani Offen ist ordentlicher Professor am medizinischen Forschungszentrum Felsenstein in der Abteilung für humane Molekulargenetik und Biochemie, der Sackler-Fakultät für Medizin an der Sagol School of Neuroscience an der Universität Tel Aviv. Seine Arbeit konzentrierte sich auf die Zell- und Gentherapie bei neurodegenerativen Erkrankungen. Prof. Offen veröffentlichte über 200 Artikel, Übersichtsartikel und Buchkapitel und erwarb über 30 Patente.

Prof. Offen ist Mitbegründer mehrerer Biotechnologieunternehmen, die Therapien für neurologische Erkrankungen entwickeln. Eines dieser Unternehmen, Brainstorm Cell Therapeutics (NASDAQ : BCLI), entwickelte eine Zellbehandlung für ALS-Patienten und befindet sich derzeit in der klinischen Phase-III-Studie.

NEWS-FAZIT:

Das Management von InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) ist ohnehin schon hochkarätig besetzt (mehr dazu im Haupttext), aber nun strahlt noch stärkerer Glanz durch die sprichwörtliche Hütte. Es hat sogar den Anschein, dass sich hier ein Team vereinigt, dass schon einmal gemeinsam äußerst erfolgreich war, denn Yoram Drucker, einer der Gründer und VP Business Development von InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW), war auch Gründer von Brainstorm Cell Therapeutics (NASDAQ : BCLI), gemeinsam mit Prof. Dani Offen.

Professor Dani Offen erklärt: “Ich freue mich, dem wissenschaftlichen Beirat von InnoCan Pharma beizutreten. Wir, InnoCan Pharma und die Universität von Tel Aviv, bündeln unsere Kräfte, um, wie wir glauben, einen revolutionären Ansatz zur Bekämpfung verschiedener Krankheiten zu entwickeln.”

Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung habe ich das Gefühl, dass unser Ansatz zur Bekämpfung der COVID-19-Krankheit mit einer Kombination aus Exosomen und CBD-Molekülen ein großes Potenzial birgt. Jede Komponente selbst hat ihr eigenes Potenzial, die Auswirkungen des Virus auf den menschlichen Körper zu behandeln. PROF. DANI OFFEN

Und er kommentiert weiter: “Die Exosomenforschung ist ein relativ neues Gebiet im Stammzellsektor, und Yoram Drucker, mit dem wir gemeinsam Brainstorm Cell Therapeutics gegründet haben, ist auch einer der Gründer von Pluristem, einem anderen an der NASDAQ gelisteten Stammzell-Biotech-Unternehmen, und bringt auch seine Erfahrungen im Stammzellen-Bereich ein. Ich bin froh, jetzt ein Teil des Teams zu sein.“

Kein Wunder, dass diese Firma ein Milliardärs-Investment erfahren durfte. Der “Pharma”-Teil des Unternehmensnamen hat hier volle Berechtigung! Kaum ein anderes Smallcap-Unternehmen bietet so großartige Aussichten, weder im Pharma- noch im “Over The Counter”-Sektor. Die Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten und wissenschaftlichen Koryphäen entwerfen ein spannendes und gleichzeitig gewinnverheißendes Gesamtpotential für den Anleger.

INNOCAN PHARMA CORP.*

Die Selfmade-Milliardärin Ruth Parasol, die ihre Milliarden als Gründerin von “Partygaming” (Partypoker) gemacht hat, ist der größte Aktionär von InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW).

Ruth Parasol

Dies erfährt man offiziell, wenn man den Börsenprospekt des IPOs von InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW)durchgeht. Über die von ihr kontrollierte Firma “Solsken” (jetzt hält Tamar) hält sie fast 22% aller InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW)-Aktien. – Nach der Ausübung der Aktienbezugsscheine (Warrants) wären es sogar über 33%!

Aber Ruth Parasol ist nicht nur Großaktionär von InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW), sondern bald wohl auch Großkunde. Tamar, das von Frau Parasol kontrollierte Unternehmen, hat Innocan darüber in Kenntnis gesetzt, dass es die vertraglich vereinbarte Option auf Rechte auf Lizenzierung der InnoCan-Formulierungen und des Know-hows für bestehende CBD-Produkte und auch neue CBD-Formulierungen, gemäß dem Kooperationsvertrag zwischen Tamar und InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW), auszuüben gedenkt (NEWS). Die Produkte werden von InnoCan gemäß den Richtlinien von Tamar entwickelt, um eine neue Linie von CBD-Produkten unter der Marke Tamar herzustellen und zu vermarkten.

InnoCan hat Anspruch auf Vorauszahlungen für die Entwicklung neuer Produktformulierungen und auch auf SIGNIFIKANTE Lizenzgebühren.

Das gesamte Tamar-Team ist bestrebt, unsere Marke zu einer weltweit bekannten Erfolgsgeschichte zu machen. TAMAR-GESCHÄFTSFÜHRER RALPH BOSSINO

Worauf die Milliardärin heiß ist und warum, erfahren Sie ein wenig später, zunächst jedoch ein Blick in die Pharma-Biotech Abteilung:

MIT STAMMZELLEN + CBD GEGEN COVID-19 UND ALZHEIMER

Kaum eine News erfuhr zuletzt so großes Medienecho wie jene, die InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW)kürzlich veröffentlichte. Kein Wunder, denn der revolutionierende Ansatz ist nicht nur für die Covid-19-Bekämpfung interessant, sondern auch für andere Geißeln der Menschheit wie Alzheimer und Epilepsie.

Frau Bicovich geht zuerst auf Exosomen-Technologie ein, die ihren Ursprung an der Universität Tel Aviv unter Professor Dani Offen hat. Die Funktion von Exosomen ist spektakulär:

Exosomen sind kleine Partikel, die bei der Vermehrung von Stammzellen entstehen. Werden diese dem Körper zugeführt, dann gehen diese Partikel wie winzig kleine Raketen direkt zu kranken Zellen und starten einen “Reparaturprozess”.

Prof. Offen will nun diese Exosomen mit Cannabis-CBD Molekülen beladen, um die zellheilende Wirkung der Exosomen um die Wirkung des CBDs zu erweitern.

Nach Meinung der Wissenschaftler könne dies eine wirksame Behandlung sowohl von Covid-19 als auch aller anderen Lungeninfekte darstellen – verabreicht als Inhalation! Nasal verabreicht sieht Prof. Offen großes Potential in der Bekämpfung von Alzheimer, aber auch von Epilepsie, da Exosomen auch defekte Zellen im Gehirn erreichen können und CBD-bekannte Wirkungen bei diesen Erkrankungen zeigt.

Zur Illustration des Potential von Exosomen: Professor Offen hatte einer Ratte Rückenmarksnerven durchtrennt, sodass die Hinterbeine gelähmt waren. Was gruselig anfängt, hat aber ein Happy End: Nachdem er dieser Ratte “beladene” Exosomen nasal inhalieren ließ, begann diese nach drei Wochen wieder zu laufen (Interview Minute 10 – 11).

MIT INJIZIERBAREM CBD GEGEN EPILEPSIE

Wenn man Dr. Google zum Thema medizinische Anwendung von CBD bemüht, stößt man unweigerlich auf das Thema Epilepsie. Leider ist es um die Bioverfügbarkeit von CBD nicht gut bestellt, da es zu einem überwiegenden Teil vom Körper wieder ausgeschieden wird, bevor es seine therapeutische Wirkung entfalten kann. Innocan und die Universität in Jerusalem beschreiten gemeinsam einen interessanten und erfolgsversprechenden Weg:

Eine einzigartige mit Cannabinoiden beladene Liposomplatform, die die gezielte kontrollierte Verabreichung von Cannabinoiden in den Blutkreislauf ermöglicht. Liposomen sind kugelförmige Vesikel, die aus einer oder mehreren Lipidschichten bestehen, die Arzneimittel durch das menschliche Gefäßsystem transportieren können. Liposomen sind eines der wichtigsten und erfolgreichsten bisher kommerzialisierten Abgabesysteme.

Eine einzigartige mit Cannabinoiden beladene Liposomplatform, die die gezielte kontrollierte Verabreichung von Cannabinoiden in den Blutkreislauf ermöglicht. Entwickelt wurde diese Technologie vom Liposomen-Papst schlechthin:

Prof. Chezy Barenholz, ist der Autor von über 350 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Co-Erfinder von über 30 Patentfamilien, von der zwei dem Krebsmedikament Doxil® von Johnson & Johnson zugrunde liegen.