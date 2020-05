Kettner-Chefanalyst Benjamin Deutsch: „2008 musste man nur Banken und Versicherungen retten. Nun muss die Politik jeden retten.“

Ganze Länder in Vollquarantäne, eine Rückkehr der USA ins Nullzins-Zeitalter, Helikoptergeld von Donald Trump höchstpersönlich - die Corona-Pandemie ist der schwarze Schwan schlechthin und erstaunt selbst hartgesottene Experten: „Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm kommt und derart eskaliert“, unterstreicht Benjamin Deutsch, Chefanalyst und Chefvolkswirt von Kettner Edelmetalle . Er erwartet einen deflationären Crash und gewaltige Auswirkungen auf die Märkte auch auf lange Sicht. Deutsch appelliert an das Durchhaltevermögen von Edelmetallanlegern: „Emotionales Handeln ist im Chaos nicht angebracht.“ Er erwartet für die kommenden Monate eine außergewöhnlich große Volatilität, einen zweiten Crash an der Börse und neue Rekordstände bei Gold.

In seinem Marktbericht macht Benjamin Deutsch, Chefanalyst und Chefökonom von Kettner Edelmetalle, deutlich: „Die Rezession ist da!“ Deutsch weist darauf hin, dass physische Edelmetalle längst knapp sind. Für einzelne Produkte muss ein Aufpreis von 50-100 % auf den reinen Goldwert bezahlt werden. Zudem wurden bereits erste Bargeldbeschränkungen umgesetzt, beispielsweise in Form der Limitierung von Abhebungen vom Bankkonto sowie der Schließung von Bankfilialen. Vielerorts besteht die Angst vor einem „Bank Run“. Die Lage am Edelmetallmarkt wurde zudem verschärft durch die Schließung der drei größten Schweizer Goldraffinerien im Tessin, wo etwa drei Viertel des weltweit geförderten Goldes verarbeitet werden. Unterm Strich besteht also ein regelrechter Angebots- und Nachfrageschock bei den Edelmetallen: „Das hat natürlich extreme Auswirkungen auf das Goldangebot“, unterstreicht Benjamin Deutsch, Chefanalyst bei Kettner Edelmetalle.

Während sich diejenigen freuen können, welche frühzeitig in Gold und Silber investiert haben, herrscht in der Wirtschaft das blanke Entsetzen. Überall auf der Welt wurden die lokalen Märkte von einer regelrechten über Schallgeschwindigkeit auf null abgebremst. Der Schock durch den Coronavirus war keinesfalls absehbar und die langfristigen Folgen sowie ein mögliches Ende sind nicht prognostizierbar. Benjamin Deutsch ist sich allerdings sicher: „Der Konjunkturzyklus ist beendet - und die Weltwirtschaft rutscht direkt in die Rezession oder gar eine Depression.“ Deutsch weist darauf hin, dass so gut wie alle Segmente des wirtschaftlichen Lebens von der Coronakrise betroffen seien - die deutsche Wirtschaft, so der Chefanalyst und Chefökonom von Kettner Edelmetalle, wurde ins Mark getroffen.