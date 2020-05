Brent Crude Oil kann weiter zulegen

Ein Anfang wurde allerdings schon gemacht, nach einem Verlaufstief bei 15,98 US-Dollar für ein Fass Rohöl gegen Mitte April zogen die Notierungen an den Handelsplätzen wieder deutlich an, zum Monatswechsel konnte ein Kreuzwiderstand bestehend aus einem untergeordneten Abwärtstrend sowie dem Horizontalwiderstand von rund 25,00 US-Dollar überwunden werden und gab weiteres Aufwärtspotenzial frei. Doch die nächsten Hürden warten bereits, eine weitere ist bei glatt 30,00 und darüber bei 36,00 US-Dollar auszumachen. Trotzdem bietet die letzte Aktion der Bullen kurzfristig vielversprechende Handelsansätze, sofern Investoren auf kurzzeitige Engagements aus sind.

Jahrestrend zeigt abwärts

Der übergeordnete Abwärtstrend bestehend seit Jahresanfang ist noch weit entfernt, nach Überwindung des Kreuzwiderstandes um 25,00 US-Dollar lässt sich nun Kurspotenzial an 30,00 US-Dollar, darüber an 36,00 US-Dollar ableiten. Von da aus könnte es anschließend wieder auf 25,00 US-Dollar abwärts gehen, wodurch sich eine potenzielle inverse SKS-Formation ausbilden könnte. Wer auf kurzfristige Investments aus ist, könnte den Weg bis 36,00 US-Dollar beispielsweise über das mit einem Hebel von 6,0 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP272G nachhandeln. Sollte der Rohölpreis jedoch wieder unter 25,00 US-Dollar zurückfallen, würde dies einen schweren Schlag für Käufer bedeuten. In diesem Fall könnte es rasch auf 23,03 US-Dollar wieder abwärts gehen, bei anhaltender Schwäche wäre sogar ein Test der Kursmarke von glatt 20,00 US-Dollar möglich.