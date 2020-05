Noch Mitte Februar feierten Anleger sich und die Aktie von SAP mit einem Rekordstand von 129,60 Euro, obwohl die Ausbreitung der Epidemie schon längst beschlossene Sache war. Nur wenig später erwischt es auch die deutschen Titel, SAP rutschte auf einen Tiefstwert von gerade einmal 82,13 Euro bis Mitte März ab. Doch schnell erholte sich der Kurs der Aktie wieder und konnte an die markante Hürde von 103,50 Euro zulegen. Nach einer kurzfristigen Konsolidierung ging es bis Mitte April an den 200-Tage-Durchschnitt um 115,00 Euro weiter aufwärts. Seither verharrt das Papier in einer groben Seitwärtsspanne mit leicht abfallender Tendenz zwischen der einstigen Hürde von 103,50 Euro und dem EMA 200. Derartige Kursbewegungen können als bullische Flagge interpretiert werden, in der Charttechnik stellte dies ein Fortsetzungsmuster dar. Allerdings müssen Käufer diese Annahme noch mit einem nachhaltigen Anstieg über die Aprilhochs bestätigen.